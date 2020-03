El Circo del Sol anuncia 60 minutos de espectáculo 'online', hoy 27 de marzo

"Cirque du Soleil 60-minute special. Friday, March 27 at 3PM EST, Cirque du Soleil presents a 60-minute special featuring awe-inspiring moments from its iconic shows KURIOS - Cabinet of Curiosities, ‘’O’’, and LUZIA"

Con este mensaje, el Circo del Sol ha anunciado en su página web la retransmisión online de un especial de una hora de duración basado en los momento álgidos de algunas de sus obras más icónicas.

La compañía canadiense se une con este anuncio a la ola de eventos culturales y espectáculos que grandes artistas están desplegando en sus webs y en redes sociales como Youtube e Instagram para hacer más liviano el confinamiento que retiene a millones de personas en el mundo en sus hogares.

"Ahora más que nunca, queremos poner nuestro pequeño grano de arena y hacerles llegar un poco de alegría, aunque sea en la distancia"", continúa el mensaje de El Circo de Sol.

La prometida proyección tendrá lugar hoy viernes 27 de marzo, a partir de las 20.00 p.m. (hora española), en la web CirqueConn, donde mayores y pequeños también podrán acceder a experiencias de realidad virtual, tutoriales con técnicas de maquillaje o vídeos de las bandas de música de sus famosos espectáculos, entre otros contenidos audiovisuales para toda la familia.

Así es como la compañía circense más famosa del mundo nos invita a disfrutar de esta excepcional iniciativa:

Our Cirque du Soleil shows offer an escape from everyday life through delight and whimsy. Announcing #CirqueConnect, your home for Cirque du Soleil content: exercise the #CirqueWay, learn new makeup techniques, dive into VR, or entertain your kids. ▶️ https://t.co/gVgtfI895Q pic.twitter.com/bKfUx1OS6v