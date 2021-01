La Comunidad Valenciana prolonga su confinamiento perimetral durante todo enero

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado siete nuevas medidas ante la evolución de la pandemia de coronavirus en la autonomía, que incluyen la prolongación del cierre perimetral de la Comunitat desde este jueves hasta el 31 de enero. Asimismo, Puig ha detallado que también se añade el cierre perimetral a otros 26 municipios y se adelanta el toque de queda nocturno a las 22 horas.

Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, han advertido de que la situación epidemiológica de la Comunitat Valenciana es "preocupante" porque "existe una trasmisión comunitaria sostenida con tendencia creciente" y el número básico de reproducción es de 1,09, superior al 1 que es el límite establecido para afirmar que la pandemia está controlada.

Medidas anunciadas en Valencia

Se decreta el cierre de la hostelería en toda la Comunidad a las 17 horas, se prohíbe fumar en las terrazas de los establecimientos y en las mesas no podrá haber más de cuatro comensales. Se reduce al 30 por ciento el aforo permitido en todos los comercios y el número máximo de personas en las reuniones sociales seguirá siendo de seis.

Las últimas cifras de evolución que reflejan una situación "grave y preocupantes", con un aumento de la incidencia de un 17% en dos semanas, un crecimiento de la hospitalización del 52% y con 196 muertos en una semana.

No obstante, estas medidas no afectan a la 'vuelta al cole' ya que, según ha avanzado el 'president', los alumnos seguirán en las aulas a partir del 7 de enero ya que los expertos coinciden en que son espacios seguros y "no podemos dejar que el virus siga perjudicando su futuro".