Conciliación, reconocimiento y beneficios: las claves del salario emocional para fidelizar el talento

El término salario emocional, pese a haberse acuñado hace 20 años, no ha dejado ganar importancia en el ámbito profesional y, especialmente en los últimos años a raíz de la crisis sanitaria y la evolución del ecosistema profesional, se ha posicionado como una de las tendencias dominantes.

Cuando se habla de salario emocional es para hacer referencia a aquellas medidas tangibles e intangibles que complementan el propio salario monetario del trabajador y repercuten de forma directa en el compromiso de los empleados con la empresa.

El trabajo ideal ha dejado de ser para muchos trabajadores aquel que ofrece el sueldo más alto. Hay otros factores de gran importancia a la hora de decantarse por una empresa u otra, como, por ejemplo, las medidas de conciliación, la flexibilidad horaria, el teletrabajo o los planes de retribución flexible.

De hecho, según se explica en la guía de Sodexo El salario emocional: Cómo reforzar tu propuesta retributiva, cuatro de cada 10 españoles renunciarían a una subida de salario en favor de medidas sin impacto económico para la empresa.

Ante este cambio de paradigma, es importante que los departamentos de recursos humanos de las empresas trabajen de forma activa en sus propuestas de salario emocional. Sodexo Beneficios e Incentivos ha analizado las motivaciones de los trabajadores en relación con el salario emocional y han identificado cinco elementos imprescindibles en la construcción de un buen salario emocional:

Medidas para la conciliación personal y profesional

Los sistemas de trabajo remoto o híbrido, los horarios flexibles o las semanas de teletrabajo continuado en determinados periodos añaden gran valor a un plan retributivo sin impactar en costes salariales. Además, es posible dar un paso adicional ofreciendo beneficios como cheques guardería.

Formación

Es otro de los elementos intangibles más valorados entre los empleados. Un programa de formación permite que el empleado continúe creciendo profesionalmente, se sienta realizado y cuidado por la empresa. Por este motivo, muchas empresas ofrecen opciones formativas a través de cheques de formación con el objetivo de potenciar las habilidades de sus empleados y aumentar su compromiso de forma simultánea.

Reconocimiento

Valorar, motivar y destacar el trabajo que realizan los empleados permite a las empresas mantener el equipo unido y comprometido. Para hacerlo posible es muy importante mantener una buena comunicación entre equipos y responsables, agendar reuniones one to one de forma periódica para conocer el estado de cada empleado y ofrecer oportunidades reales de promoción interna.

Ayuda a la comida

Muchas empresas toman medidas como poner café o fruta de forma gratuita para sus empleados o incorporan a su planificación tarjetas restaurante.

Valores de empresa y clima laboral

La transparencia, la igualdad o la sostenibilidad son valores muy apreciados por los trabajadores a la hora de elegir una empresa y comprometerse con ella. Del mismo modo, un buen clima laboral y ambiente de trabajo son esenciales. Las actividades colaborativas, encuestas de satisfacción o la detección de comportamientos conflictivos son herramientas muy importantes en esta materia.

“Las empresas debemos estar preparadas para hacer frente a las nuevas necesidades de los trabajadores y comprender que el salario emocional no es una tendencia pasajera, sino una nueva forma de entender la compensación por el trabajo que ha llegado para quedarse. Es necesario evolucionar las propuestas de las empresas, incluyendo nuevos elementos que refuercen el salario emocional, para fidelizarlos y aumentar su compromiso”, explica Miriam Martín, directora de Marketing y Comunicación de Sodexo en España.