Coronavirus en España: Illa estudia un plan con "medidas de alivio" para las personas mayores

Illa señaló que aunque no estamos aún en fase de desescalada, "estamos saliendo del túnel", ya que la tasa de contagios se va reduciendo. El ministro reconoció el esfuerzo de las personas mayores al estar alejadas de sus familias y amigos, y admitió que "a veces les aflige la incertidumbre" pese al esfuerzo de la sociedad por protegerlos. Por ello, les mandó un mensaje de apoyo y les dijo que "aunque aún nos queda una etapa dura y tenemos que actuar con prudencia, cada día estamos más cerca y lo conseguiremos". "Hemos conseguido reducir la transmisión del virus pero no podemos bajar la guardia y debemos actuar con prudencia", subrayó el ministro, que insistió en que no estamos aún en fase de desescalada aunque se hayan introducido algunas medidas de alivio, como la de permitir las salidas de los niños para pasear.

En cualquier caso, las principales asociaciones de pensionistas y jubilados vienen reclamando no prolongar el confinamiento de los mayores que no sufren patologías previas, a riesgo, pues "de lo contrario se estará condenando a miles de personas a permanecer aisladas, agravando su situación, si cabe más, y dando lugar a situaciones de vulnerabilidad y soledad".

Del 10% al 20% de las residencias han estado afectadas

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, explicó ayer que entre el 10% y el 20% de las residencias de mayores en España se han visto afectadas por el Covid-19, y la letalidad ha sido muy variable entre ellas, entre el 6% y el 20%. Así se pronunció al ser preguntado por los datos que Sanidad ha pedido a las comunidades sobre los casos de coronavirus en las residencias, información que el Ministerio sigue recopilando y analizando y que Simón espera que se pueda conocer "en breve". Mientras, el experto se refirió a la información que publican en sus webs varias comunidades, que ofrecen datos "interesantes" con los que los epidemiólogos pueden realizar estimaciones. En base a estos datos, que no publican todas las comunidades, Simón explicó que entre el 10% y el 20% de las residencias de mayores habrían estado afectadas por el coronavirus, pero el resto no, y "el objetivo es evitar que el virus llegue a éstas otras". En cuanto a la letalidad en los centros, subrayó la gran variabilidad que hay entre residencias que puede oscilar entre el 6% y el 20% según los informes que publican las comunidades autónomas. Preguntado por el recuento de fallecidos con sintomatología de coronavirus que empezó a publicar la Comunidad de Madrid, dijo que no le "parece mal", siempre y cuando diferencie en su informe entre los casos confirmados y que sabemos que realmente han muerto por la enfermedad y los que está dando como posibles, sospechosos o hipotéticamente infectados. Reconoció que ha habido un incremento importante de fallecidos en España, pero advirtió de que la interpretación de este exceso de mortalidad no es fácil.