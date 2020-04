Coronavirus | La OMS matiza: los anticuerpos dan "cierta protección", pero no se sabe cuánta ni por cuánto tiempo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un mensaje aclarando que los anticuerpos desarrollados por quienes han superado el coronavirus dan un cierto nivel de protección ante futuros contagios, pero ha subrayado que por el momento se desconoce cuánta protección o durante cuánto tiempo.

La OMS responde así al revuelo provocado por el mensaje publicado el sábado en el que señala que "actualmente no hay pruebas de que la gente que se ha recuperado de la Covid-19 y tiene anticuerpos esté protegida de una segunda infección". El mensaje se centraba en advertir del riesgo del denominado "pasaporte inmunológico" para quien haya superado la enfermedad.

"Esperamos que la mayoría de la gente contagiada por Covid-19 desarrolle anticuerpos de respuesta que proporcionen un cierto nivel de protección. Lo que no sabemos aún es el nivel de protección o cuánto durará", ha indicado la OMS a través de su cuenta en Twitter.

Earlier today we tweeted about a new WHO scientific brief on "immunity passports". The thread caused some concern & we would like to clarify:We expect that most people who are infected with #COVID19 will develop an antibody response that will provide some level of protection. pic.twitter.com/AmxvQQLTjM