Destrozan la zona genital de una falla de Valencia con forma de mujer desnuda

Una falla de Valencia con la figura de una mujer desnuda sentada en el suelo ha sido mutilada en la zona genital, al recibir patadas de un grupo de personas que tras romperla se ha marchado corriendo.

Se trata del monumento 'Vita Activa', creado por la artista Anna Ruiz Sospedra para la comisión Lepanto-Guillem de Castro, una de las fallas experimentales que se plantan en Valencia, en las que se fomenta la innovación frente a la estética convencional de los monumentos, y que ha recibido uno de los premios Caliu -que reconocen los monumentos igualitarios y diversos- en esta edición.

"En parte me sorprende, no porque no sepa que existe esa aversión a mostrar el cuerpo desnudo de la mujer, pero me alucina porque justamente con esta falla estaba hablando de la necesidad de romper con el tabú de censurar los cuerpos", ha explicado esta artista valenciana.

Ruiz ha destacado que la mayoría de veces el cuerpo de la mujer "ha sido utilizado más como consumo erótico y pornográfico", y por ello con esta obra pretendía mostrarlo "desde su potencia y belleza".

"No pensaba que fuera ofensivo, al fin y al cabo todos hemos nacido de una vagina y hemos sido alimentados por unos pechos, así que no creo que pueda ser nada censurable", ha reivindicado la artista, quien se dedica al mundo de las Fallas desde 2008 y lleva plantando para esta comisión fallera los últimos años.

A falta de revisar en profundidad los daños, Ruiz cree que no tendrá arreglo el destrozo de la falla, pues además la lluvia que está cayendo en Valencia tampoco acompaña para poder trabajar y arreglarlo.

En las 24 horas que esta figura de mujer desnuda ha estado plantada en a la calle, las reacciones que le han llegado a la artista han sido en general "muy positivas", y no ha dejado de sorprenderle que la gente hiciera sobre todo fotos al sexo, lo que a su juicio evidencia que "algo natural sigue siendo un tabú" y que cuando se muestra genera dos visiones: alegría o burla.

Esta misma artista ha plantado en otra comisión fallera, la de Castielfbib, un monumento titulado 'Jo visc' ('Yo vivo') con la figura de un hombre desnudo tumbado y que no ha sufrido ninguna agresión.