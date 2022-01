Detenido en Valladolid un conductor sin carné, positivo en drogas, sin ITV y buscado para entrar en prisión

Efectivos de la Policía Municipal de Valladolid han detenido a un individuo que conducía sin carné, dio positivo en drogas, el vehículo que llevaba no había pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), aportó datos falsos y además tenía orden de búsqueda e ingreso en prisión.

Los hechos se produjeron en la Avenida de Santander a las 16:45 horas de este lunes, 24 de enero, cuando agentes de la Policía Municipal observaron que un turismo no llevaba visible el distintivo de haber pasado la correspondiente ITV, por lo que le dieron el alto y pidieron la documentación.

El conductor no pudo acreditar que hubiera pasado la ITV, algo que pudo comprobar en su sistema la Policía, que sometió al conductor a controles de alcohol y drogas y arrojó tasas positivas en cocaína y THC (marihuana). Además, se comprobó que no tenía permiso de conducir por no haberlo obtenido nunca, por lo que se le atribuye otro delito contra la seguridad del tráfico, al igual que por la conducción bajo los efectos de las drogas.

El individuo además aportó datos falsos y dijo que no llevaba DNI, por lo que fue trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional, donde se le pudo identificar y se comprobó que tenía una orden vigente de búsqueda e ingreso en prisión dictada por un juzgado de Valladolid, por lo que se procedió a su detención.