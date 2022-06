Qué fue de Edu García, el niño de 'Aquí no hay quien viva'

Se dice que "nunca es tarde para reconstruir nuestro camino" o para destruirlo definitivamente, quién sabe. La realidad es que Edu García hace años que decidió apartarse de los sinsabores de la "caja tonta" para dedicarse de lleno a la música y al mundo de los influencers.

Aunque siempre nos viene a la mente como José Miguel Cuesta en las afamadas series 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', en la actualidad el joven de treinta años ha dado un giro completo a su vida y se le puede ver levantando pasiones entre sus seguidores por diversos temas musicales como 'Los burlaos' junto a su grupo y declaraciones que no dejan indiferente a nadie.

Defensor del pueblo

García ya afirmó en entrevistas pasadas que durante su periplo televisivo vio cosas que "un niño de 12 años no debería ver". Ahora, con una imagen algo descuidada, dudosas compañías y guiños a la mala vida, Edu se ha dejado ver para debatir de temas tan serios y de actualidad como Hacienda. "Son unos pussies y cuanto más tienes más te quitan", opinó el cantante sobre la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Además, en un alarde de sinceridad y de miras hacia el pueblo, Edu García no dudó en asegurar que los impuestos son necesarios porque "siendo real, si estás ganando bien, tendrás que contribuir. Pagando haces hospitales, carreteras, cosas para ayudar a los demás. Hay que pagar, bro. Jode pagar, pero es para el pueblo".

Carrera musical

Como ya hemos comentado, Edu García quiso apartarse de los focos televisivos e hizo girar su carrera profesional alrededor de la música. Con el rap como influencia más destacada, García no ha dudado en criticar a compañeros del pasado en sus letras. De Alberto Caballero, productor y guionista de la serie, llegó a decir que es un "explotador y mujeriego". Por su parte, el actor Fernando Tejero también ha sido objeto de sus críticas afeándole que utilizara expresiones suyas, como "This is the jungle nigga", en tono irónico y de sorna.

Sea como fuere, el rapero ha conseguido cosechar éxitos entre los más jóvenes que no dudan en utilizar sus rimas como inspiración. Además, ha llevado a cabo diferentes participaciones con raperos Charflex y los productores Blbonthebeat y Lowbeats.

Por ahora, Edu García proseguirá en el mundo de la música, un mundo en el que se mueve como pez en el agua, y seguirá siguiendo los consejos de su padre: "Hijo, por aquí bien, por aquí mal". Seguiremos atentos a sus andanzas.