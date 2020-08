ElBulli1846, la reaparición de Ferran Adrià

Hablar del restaurante El Bulli es hablar de uno de los templos de la gastronomía española. La historia de este negocio comenzó en 1961 cuando un matrimonio alemán, Hans Schilling y Marketta Schilling, decidieron abrir las puertas de un local dirigido a los veraneantes de Cala Montjoi, en la localidad gerundense de Roses.

El restaurante, cuyo nombre procede de las mascotas de este matrimonio, fue cogiendo fama y empaque culinario. Es más, por sus fogones pasaron grandes cocineros como Jean-Louis Neichel con el que se consiguió la primera Estrella Michelin. A principio de los 80', Juli Soler se incorpora como director y con J. Paul Vinay como chef, consiguen la segunda estrella en la guía Michelin. Es en 1984 cuando aparece la idílica figura de Ferran Adrià que, tras varios años de éxito, decide asociarse con Juli Soler dando como resultado un nuevo galardón gastronómico de la afamada guía.

Entre sus máximos reconocimientos cabe destacar el de mejor restaurante del mundo durante varios años consecutivos por la revista gastronómica británica Restaurant.

Inmerso en un océano de éxitos, en la cumbre gastronómica Madrid Fusión de 2010, Ferran Adrià anunció públicamente que su restaurante, El Bulli, permanecería cerrado al público durante dos años, 2012 y 2013, aunque seguiría abierto como taller de investigación. Tras varios años dedicándose a otros quehaceres como el "Bullitaller", el 12 de febrero, una entrevista con Ferran Adrià en The New York Times se tituló con el anuncio de que el cierre del restaurante sería definitivo en 2011 y, así fue; el 31 de julio de 2011 el restaurante elBulli cierra definitivamente una etapa de su exitosa trayectoria anunciando a través de su página web que se convierte en nace elBulliFoundation con el objetivo claro de ser un centro de creatividad en el que compartir ideas y así hacer algo por la sociedad.

Ferran Adrià: “No tengo restaurante, pero sigo siendo cocinero

elBulliFoundation y sus integrantes han estado trabajando durante todos estos años para volver con más fuerza que nunca. Actualmente, la organización está inmersa en 12 proyectos que ha ido desarrollando en este 2020, siendo elBulli 1846 la piedra angular del proyecto.

En enero de 2020, elBullifoundation lanzó la primera convocatoria para los periodos de investigación en elBulli1846, espacio de Cala Montjoi que albergó el restaurante, transformado ahora en ‘think tank’ y exposición. 10 profesionales de distintos perfiles han sido los afortunados en volver a encender los fogones de tan mítico restaurante. Desde el pasado 1 de agosto son los "nuevos bullinianos" que trabajarán codo con codo con el cocinero.

Este comienzo de agosto ha significado para Ferran Adrià la vuelta de elBulli. “Es el día en el que reabre elBulli, no abre como restaurante, sino como centro de innovación, pero pasarán cosas, incluso se cocinará, al menos, para la familia que no es otra que el equipo que hemos compuesto. Estamos en un "soft opening" hasta el 30, que hace 9 años que cerramos; el 31, descansamos; y el 1 de agosto vuelve elBulli con los "nuevos bullinianos".

Ferran Adrià sigue muy de cerca su pasión y no ha querido dar la espalda a su profesión en estos momentos tan duros que vive la sociedad debido a la crisis del coronavirus. “No tengo restaurante, pero sigo siendo cocinero. Ahora, mi trabajo más importante se centra en cómo puedo ayudar al sector desde la fundación y yo personalmente. Nos corresponde hacer algo, desde un taller increíble de creatividad amable para todo el mundo a lo que el tiempo nos diga. Creo que es bonito y positivo que elBulli1846, que al final es elBulli, comience la actividad después del Covid, algo que parecería imposible, y así "empoderemos" a los hosteleros en un momento tan durísimo; tendremos que ver cómo, seguro en gestión e innovación y tenemos que ver si aparte en cocina. Me ha dicho gente que tengo que volver a abrir elBulli como restaurante después del Covid-19. No lo haré; solo como la transformación de Montjoi en elBulli1846”.

Sea o no como restaurante, son muchos los paladares deseosos de saber más sobre un tema de actualidad gastronómica. El programa de San Sebastian Gastronomika-Euskadi Basque Country 2020 que se celebrará entre los días 5 al 9 de octubre, tendrá a Ferran Adrià en exclusiva que, de manera telemática, se conectará desde elBulli1846 para desvelar más sorpresas.