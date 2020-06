España identifica 26 brotes activos de coronavirus

Identificar y contener los brotes de coronavirus emergentes en el territorio nacional es la principal ocupación del Gobierno desde que se eliminase el estado de alarma en España. Actualmente, permanecen activos 26 focos de contagio de los 52 contabilizados desde el inicio de la desescalada, el pasado 11 de mayo. 25 de estos brotes se reparten entre 11 comunidades diferentes: País Vasco, Cataluña, Castilla y León, Andalucía, Galicia, Murcia, Canarias, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria y Navarra. La mayoría está bajo control.

En sólo siete días de "nueva normalidad", han resultado infectadas más de 1.900 personas, un 2,7% más que los 1.862 contabilizados en la última semana de confinamiento. No obstante, la buena noticia la trae un descenso de infectados en los últimos datos compartidos por el ministerio de Sanidad, que reduce el número de nuevos positivos de los 191 del sábado a 118 del domingo.

No obstante, las cifras no son halagüeñas y apuntan a que la población se está relajando más de lo debido a pesar de que las autoridades, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS), insisten en mantener que la crisis sanitaria no ha acabado y hay que "hacer lo posible para reducir la transmisión del virus y salvar vidas".

Tras la apertura de las fronteras al turismo extranjero y la activación de los permisos para moverse por todo el país, los últimos balances de afectados registran dos muertes y un total acumulado de ciudadanos contagiados por el SARS-COV-2 que asciende a 248.770.

A días del cierre de junio, Cataluña (596 nuevos casos en 7 días), Madrid (358), Aragón (336), Castilla y León (108) y Andalucía (181) han concentrado los nuevos contagios en la nueva etapa de vigilancia de los focos de rebrote. Solo cuatro regiones superaron este domingo la decena de contagios. A continuación repasamos los principales datos en cada territorio:

Andalucía

Un nuevo brote en la comarca malagueña de la Axaquía eleva a diez focos los registrados en la comunidad desde que se levantó el estado de alarma que suman 181 contagiados, nueve más que los registrados en la víspera.

Málaga mantiene los brotes más importantes en Andalucía, con un total de 97 contagiados; Granada, por su parte, acumula cinco brotes, con 47 afectados; y los otros tres más relevantes en la región se localizan en el Campo de Gibraltar, con 23 contagiados; en la localidad onubense de Lepe, con diez, y en el distrito Levante-Alto Almanzora, de Almería, con cuatro.

Aragón

La aragonesa es la comunidad más castigada por los nuevos positivos, detectándose 48 casos en las últimas horas, de los que 22 se corresponden a la provincia de Huesca y 26 a la de Zaragoza, sin que se haya establecido hasta el momento ningún vínculo que haga sospechar de un posible brote.

Cantabria

La región ha registrado un nuevo caso, que se suma a los cinco anunciados este sábado, de los cuales cuatro eran del mismo edificio de los otros 9 positivos diagnosticados en este mismo inmueble la última semana. Así, en total, hay 13 contagiados en este edificio de Santander, que estará en cuarentena durante 10 días.

Tras la confirmación del vínculo epidemiológico entre los positivos, se están realizando pruebas PCR en todos los inmuebles colindantes para anticipar la detección de más casos, proceder de inmediato a su aislamiento y evitar la transmisión de la enfermedad.

La cifra de fallecidos se mantiene en 209 desde que comenzó la pandemia, no hay ingresos en UCI, solo dos hospitalizados de los 30 casos que quedan activos, y los curados ascienden a 2.803 personas, el 92 % de los casos detectados.

Castilla-La Mancha

16 nuevos casos por infección de coronavirus (10 en la provincia de Ciudad Real, 4 en Toledo y 2 en Guadalajara) se han detectado en las últimas 24 horas en Castilla-La Mancha, donde se ha contabilizado un único fallecimiento en la provincia de Albacete.

Cataluña

Dos personas han muerto a causa del coronavirus en las últimas 24 horas, en las que se han contabilizado también 146 nuevos contagios. Destacan los focos de Lérida: siete asistentes a una barbacoa contagiados por el nuevo coronavirus y los 18 contagios detectados en la residencia de ancianos Castrillón de Lleida (13 residentes y cinco trabajadores).

Galicia

Se mantiene en 22 el número de personas infectadas en el brote detectado durante esta semana en A Mariña, Lugo, una provincia que todavía tiene 39 casos activos de los 310 en total que quedan en toda la comunidad: 72 en el área de La Coruña, 22 de la de Orense, 9 de la de Pontevedra, 132 del área de Vigo, 25 de la de Santiago y 11 de la de Ferrol.

Madrid

No se han registrado muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que este sábado ha sido el primer día de la pandemia sin decesos por el virus en la región.

Murcia

Siete nuevos casos elevan ya a 32 el mayor brote de coronavirus en la región, lo que ha obligado al cierre de una empresa del municipio de Murcia en la que se han detectado los últimos contagios vinculados a pasajeros de un vuelo desde Bolivia.

En el segundo brote conocido en la comunidad murciana se mantienen los tres afectados que tuvieron contacto con otra infectada tras viajar a la provincia de Granada, como han detallado fuentes del Ayuntamiento de Torre Pacheco, donde residen.

En el balance general de las últimas 24 horas, el total de activos asciende a 58, de los que desde este viernes siguen siendo solo 9 los hospitalizados en planta y uno de estos en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

País Vasco

Euskadi no ha registrado ningún fallecido en las últimas horas, en las que sí se han detectado tres nuevos casos confirmados (dos en Vizcaya y uno en Guipúzcoa), pero ninguno de ellos está en principio vinculado con el foco de Orio (Gipuzkoa), el que queda más activo con 18 positivos.

Comunidad Valenciana

Siete nuevos casos eleva ya a catorce el número de casos positivos entre los trabajadores de la misma industria cárnica de Rafelbunyol, en la provincia de Valencia. a estos últimos casos se les están realizando pruebas serológicas para determinar si se trata de infecciones activas o infecciones pasadas y, por tanto, conocer si forman parte del brote detectado o no.

Canarias

Las islas no han registrado ningún contagiado por coronavirus en las últimas 24 horas y cumple ya quince días sin que ninguna persona haya fallecido por la enfermedad. Sin embargo, el pasado miércoles, el Cabildo y la Consejería de Sanidad canaria informaron de la detección de otros dos positivos casos entre los migrantes arribados en dos embarcaciones a Fuerteventura.