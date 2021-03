Fernando Simón: "Sigo pensando que la mascarilla no es clave para acabar con el coronavirus"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, estuvo de nuevo en un programa en prime time, en esta ocasión en Lo de Évole de Jordi Évole en La Sexta.

Fernando Simón dejó varios titulares para la audiencia destacando que no se ha vacunado, que es conocedor de los fallos que ha podido cometer en su gestión, y, quizás lo más significativo: no piensa que sea clave la mascarilla.

"No me he vacunado contra el coronavirus. Tengo 57 años, por lo que AstraZeneca no me tocaría. No tengo claro cuándo me va a tocar, pero iré como cualquier otra persona", ha comentado Simón al ser cuestionado por Évole sobre la vacuna contra el coronavirus.

En otro sentido y en la línea de lo que Simón comentaba al principio de la pandemia dejó este titular: "Sigo pensando que la mascarilla no es clave para detener la transmisión".

Sobre su labor en la pandemia no tiene problemas "por salir en televisión a pedir perdón por haber fallado en objetivos". En la misma línea ha explicado que: "No puedes considerarte satisfecho con tu trabajo cuando tienes 200, 300 fallecidos al día por una enfermedad infecciosa. No es aceptable para nosotros. Nuestro trabajo es evitar que la gente fallezca cuando no deba".

Sobre su estado actual explicó que se siente cansado físicamente y también psicológicamente. "Esto es cuestión de saber y aceptar cuál es tu responsabilidad y saber hasta dónde puedes llegar. No vale bajarse del barco de cualquier manera", explica a Jordi Évole. "Todos hemos tenido un momento de llegar a casa, sentarnos en la cama, poner los codos en las rodillas, soplar hondo y decir 'esto es mucho, no sé como voy hacer para volver a esto mañana", confesaba.

Sobre una nueva ola explica el riesgo de una cuarta: "Estamos en riesgo de tener una cuarta ola desde mañana".

Sobre la economía: "No hubo intento deliberado o presión para frenar las medidas para salvar la economía".