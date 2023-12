Gabilondo asegura que en España hay un “problema muy serio” con los abusos infantiles

El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha reconocido que en España hay "un problema muy serio con los abusos infantiles" y ha recordado que el 11,7% de la población ha asegurado haberlo sufrido antes de los 18 años y el 3,38% se produce en el ámbito familiar.

Gabilondo se refirió, en una entrevista en Onda Cero recogida por EP, a los datos extraídos del Informe de los abusos sexuales infantiles en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos y ha reclamado un desarrollo normativo de la Ley de Protección a la Infancia para afrontar un problema que ha calificado de "muy grave y muy preocupante".

"Lo que pedimos es que se apliquen medios porque tenemos que trabajar seriamente en esto para ver qué es lo que ocurre, cuáles son las causas, como evitarlas y a qué obedece esto", argumentó el defensor.

En su opinión, hay que abordar este debate, sobre el que "siempre ha habido silencio, con naturalidad". "De repente, en cualquier conversación, salen uno, dos, tres que dicen a mí me paso, yo nunca lo he contado pero a mí me pasó", argumentó Gabilondo.

Respecto a los supuestos recelos de la Conferencia Episcopal con las conclusiones del informe sobre los abusos, Gabilondo apreció que "las reticencia se van reduciendo". "De primeras, lo que sentía eran muchas reticencias, ésa es la palabra, y había una hipótesis de que esto era una cosa menor, de que no era para tanto, de que era un grupo de personas, eso de las manzanas", indicó el defensor del pueblo, quien explicó que, a la luz de las conclusiones del informe, "ha quedado claro que era una cosa de otra magnitud, que alcanzaba tal cantidad de personas y obedecía a tales causas".

Y, en su opinión, es "muy sintomático" que la Iglesia "haya hecho un montón de protocolos para prevenir, en la línea de formación y de adopción de medidas muy concretas", algo que valoró positivamente pero se preguntó si "todo eso no es reconocer explícitamente qué algo pasa".

"Llevamos 40 volúmenes de protocolos para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido", añadió Gabilondo, quien cree que por "el impulso del Papa" y de algunos sectores, "están dispuestos a asumir lo ocurrido y esas reticencias son menos".

De hecho, resaltó la comprensión del Nuncio del Papa con el informe, pero indicó que la mayor preocupación para la Iglesia es "el debate" de las cifras", "que han sido un problema". "Sobre el resto no han dicho nada, no han objetado nada", añadió. En su opinión, "la Iglesia vela mucho por el cuidado del escándalo", pero, según añadió, "se ha dado cuenta de que es mayor escándalo no asumir las cosas, o tratar de ocultarlo, que afrontarlo".