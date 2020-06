Guateques sin mover el esqueleto

El teletipo escupe una mala noticia –qué raro en estos tiempos– a las 11:26 de la mañana. "La crisis del Covid-19 podría llevarse por delante la mitad de las discotecas". El sector del ocio nocturno alertó este sábado de que un 50% de las 30.000 salas de fiesta, discotecas y bares musicales de España podrían cerrar antes de acabar el año si el sector, que emplea a unas 300.000 personas, no puede reiniciar su actividad en breve y sigue sin recibir ayudas.

En realidad, ya podrán abrir los locales, según recogió el BOE publicado este sábado por la mañana, pero no todas las comunidades darán luz verde a discotecas y garitos;por ejemplo, el País Vasco se reserva hasta el día 21. En cambio, Andalucía, tras tres meses cerrados a cal y canto, sí permitirá en la fase 3 de la desescalada, desde este lunes, los guateques, aunque no serán lo mismo que antes. De hecho, no podrán superar en la parte interior un tercio del aforo ni un 75% de las terrazas, pero lo más llamativo es la restricción del baile. Es decir, los que deseen mover el esqueleto no podrán hacerlo en las clásicas discotecas. Ese espacio, las pistas de baile, quedará reservado para el uso exclusivo de mesas, eso sí.

Asimismo, en la fase 3 del plan de desescalada, podrá procederse a la apertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local siempre que no se supere el 50% de su aforo. Además, estará permitido el consumo en la barra siempre que se garantice una separación mínima de dos metros entre clientes o, en su caso, grupos de clientes, similar a la distancia que se establece entre mesas, al tiempo que las terrazas al aire libre podrán ser ocupadas hasta el 75% de su capacidad.

La nueva orden elimina también las restricciones a la ocupación de los vehículos respecto del total de plazas sentadas, para los transportes en autobús y ferroviarios, así como para los transportes terrestres colectivos de ámbito urbano y periurbano, aunque de pie habrá que seguir manteniendo la distancia de seguridad pertinente.

Cuando el nivel de ocupación lo permita, se procurará la máxima separación entre los usuarios.Por otro lado, la orden publicada en el BOE establece el aforo máximo permitido en los locales de juego y apuestas en un 50% en la fase 3 –casinos y bingos–, mientras que las plazas, los recintos y las instalaciones taurinas al aire libre pueden desarrollar su actividad en fase 3 siempre que no se supere la mitad del aforo autorizado y no más de 800 personas y con butacas numeradas y preasignadas.

Según recoge la orden, aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo de la actividad y que sean de uso compartido deberán ser desinfectados después de cada uso.

La orden determina además que las comunidades autónomas que pasan en su conjunto a fase 3 y así lo han solicitado al Ministerio de Sanidad se conviertan en unidades territoriales a partir del lunes. De este modo, cada comunidad autónoma podrá decidir por sí misma si permite la movilidad de circulación dentro de todo su territorio.

Las unidades territoriales, en fase 3, a partir de este lunes, son: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y la ciudad autónoma de Melilla. En Castilla-La Mancha, la unidad territorial formada por las provincias de Guadalajara y Cuenca; en Cataluña, la formada por las regiones sanitarias de Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre, y la unidad territorial formada por la región sanitaria de Alt Pirineu i Aran, y en Extremadura, las unidades territoriales de la provincia de Cáceres y de la provincia de Badajoz.

Según el decreto de prórroga del estado de alarma, las comunidades podrán modular la aplicación de las medidas en su territorio y pueden pasar a ser autoridades competentes delegadas para la adopción, supresión, modulación y ejecución de las medidas correspondientes a la fase 3.