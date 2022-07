El mítico momentazo de Juan y Medio que se ha hecho famoso en la televisión japonesa

Juan y Medio es uno de los grandes presentadores de la televisión española, su programa La tarde, aquí y ahora es uno de los que más audiencia tiene en la cadena andaluza Canal Sur.

Durante tantos años de emisión, son muchas las anécdotas que han sucedido en el programa, ahora uno de los más famosos ha vuelto a estar de actualidad tras su viralización en redes sociales por haber aparecido en una cadena de televisión japonesa.

En una de las emisiones, una señora llamada Eloísa se quedó profundamente dormida durante el programa. Juan y Medio se dio cuenta y le pidió a una compañera que la despertase diciéndole que el programa había acabado hace media hora, al hacerlo, la mayor preocupación de la mujer era si la habían sacado dormida por la televisión. Para engañarla, el presentador pidió a todo el público presente en el plató que no hiciese ruido al reírse o al aplaudir, y a sus compañeros que apagasen todas las luces. Todo esto sucedió con una nana puesta como sonido ambiente. Cuando despertó, Juan le dijo "que me ha llamado tu hija, llevas durmiendo desde ayer", después la tranquilizó diciéndole que era broma y que aún no había acabado, para seguir con el programa.

Este programa, que es uno de los mas famosos, se ha vuelto viral al aparecer en la televisión japonesa. Un usuario de Twitter ha subido un vídeo a su cuenta en el que graba la pantalla donde se puede ver a una presentadora de la televisión asiática comentando el vídeo del programa.

Acabo de ver a Juan y Medio en la tele japonesa 😂😂😂 pic.twitter.com/8UxnCR8ptv — sinchancap卍 です (@sinchancap) July 3, 2022

Son muchos los usuarios que han compartido y comentado el fragmento de la televisión japonesa, por lo que el vídeo de Eloísa dormida en el plató ha vuelto a llegar a miles de personas. Muchos usuarios alucinan con que este programa andaluz haya llegado a una cadena de televisión tan lejana, mientras otros aprovechan para recordar con humor un momento que ya forma parte de la historia de la televisión de Andalucía.