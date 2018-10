Marcas con distintos nombres en distintos países

Repasamos algunas de las marcas que por su particularidad, inconveniencia o simplemente por estrategia empresarial han sufrido cambios significativos en su nombre. Si bien en nuestro país un producto determinado puede tener un nombre, es posible que en otro pueda tener otro diferente, e incluso varios nombres diferentes según el lugar del mundo.

1-Mitsubishi Pajero, un clásico. El primero de los casos es un clásico de los 4X4 en España. El evidente significado es castellano hizo a la compañía del motor japonesa plantearse un nuevo nombre para el mercado español, hispanoamericano y de EEUU: Mitsubishi Montero. En el resto de los países se siguió denominando Pajero, a excepción de Reino Unido que el equivalente al Pajero es denominado Shogun.

En nuestro país pudieron verse ambos nombres conviviendo en armonía, debido a la magia de la importación de vehículos del extranjero.

2- AXE... El hacha que se hizo lince. El famoso desodorante, ese que si un hombre lo lleva echado se convierte supuestamente en el ser más irresistible del mundo, se llama AXE en España y el resto del mundo excepto en Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y China. El motivo viene del significado en inglés de AXE, que en el idioma de Shakespeare es Hacha. Unilever, dueña de la marca, pensó que esa palabra era muy agresiva para un desodorante y decidieron ponerle LYNX, que en inglés significa Lince.

3- Rexona, te abandona si vas a otro país. Sin cambiar el tercio de los desodorantes, uno de los más famosos. Se trata de una marca con increíbles modificaciones según la localización geográfica en la que una persona esté. En Reino Unido se llama Sure, mientras en EEUU es Dregree, en Japón Rexena y en Sudáfrica, Shield.

4- El curioso caso de Mr Proper: "Mr Proper fue al principio ahora se llama Don Limpio", rezaba un anuncio allá por los años 90 en los que se avisaba del cambio de nombre del producto de limpieza con un calvo cachas que emulaba al genio de la lámpara maravillosa. La empresa Procter and Gamble decidió por política empresarial (en algunos países era más barato que en otros y se recurría a la compra del producto en países cercanos) poner un nombre traducido y en la lengua de cada país a unos de sus productos estrellas: el Mr Proper. Así en España empezó a llamarse Don Limpio, mientras en Francia es Mr Propre, en México Maestro Limpio, en Italia Mastro Lindo, en Alemania Meister Proper, en Europa del Este Mr Proper, en EEUU y Canadá Mr Clean , en Inglaterra e Irlanda Flash, Meneer Proper en Países Bajos y una parte de Bélgica, y Pan Proper en Polonia.

5- Vodafone... salvo si eres africano. Un curioso caso es el de la multinacional de las telecomunicaciones Vodafone. Para Europa, Asia, América y Oceanía el nombre es Vodafone, pero para África, sorpresa es Vodacom. Los colores corporativos y el logo son el mismo, con la pequeña diferencia de que cambia el "fone" por el "com". La razón es fácil: Telekom, compañía de Sudáfrica, fue adquirida por Vodafone y por la fuerza del nombre, muy arraigado en África, se decide hacer una fusión de nombres. De esta manera, si eres de la compañía, serás Vodafone en todos los rincones mundiales, excepto África.

6- En Australia no vas al Burger King. La historia comienza en 1971. Burger King quiso empezar su expansión a Australia pero no contaba con un pequeño detalle. El nombre Burguer King estaba ya registrado por un restaurante de hamburguesas de la ciudad de Adelaida, por lo que el nombre del rey de la hamburguesa no podía ser utilizado allí. De esta manera la multinacional

ofreció al franquiciador en el pais, Jack Cowin, una serie de nombres alternativos que podía utilizar, y éste se decantó por Hungry Jack, al que le añadió un genitivo sajón en el Jack (Jack's), para darle un toque diferente. se encontró con que no podía utilizar su nombre porque ya estaba registrado por un restaurante de Adelaida. De esta manera, el Hambriento Jack se impuso como marca en el país, y la colaboración se mantuvo sin problemas hasta 1996, momento en el que los derechos en Australia sobre la marca Burger King habían acabado, y la multinacional quiso implantarlo en todos los Hungry Jack's. La respuesta de los franquiciados y el franquiciador fue rotunda, no cambiarían un nombre que ya llevaba décadas implantado. Y lo siguiente: tribunales. Los jueces fallaron en 2001 a favor de la marca Hungry Jack's, al considerar que el grupo estadounidense violó los términos del contrato de franquicia y ejerció competencia desleal. El resultado: En Australia podrás comer un Whooper o cualquier otra especialidad de cómida rápida de Burguer King, aunque en realidad estarás sentado en un Hungry Jack's.

7- Helados Frigo... o Bresler, o Wall's, o todos. Frigo es una marca en España que pertenece a Unilever, y que dependiendo del país tiene un nombre u otro. El motivo es que Unilever fue adquiriendo diferentes heladeras en el mundo a las que agrupó bajo el logo de Heartbran, la "marca del corazón". Es uno de los casos más llamativos ya que ha ido manteniendo las diferentes denominaciones que tenían en sus países antes de ser compradas. Aquí el listado. Disfruten.

Algida para Bulgaria, República Checa, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Rumania, Rusia, Serbia, Turquía; Bresler , Chile y Bolivia; Cargills en Sri Lanka; Eskimo en Austria; Frigo en España; Frisko en Dinamarca; GB Glace para Finlandia, Noruega, Suecia; Glidat Strauss para Israel; Good Humor en Canadá, Estados Unidos; HB en Irlanda, Reino Unido (Irlanda del Norte); Helados La Fuente en Colombia; Holanda en México, Costa Rica y República Dominicana; Ingman Ice Cream en Países nórdicos; Inmarko es la marca rusa; Kibon es la marca en Argentina, Brasil, Islas Malvinas; Kwality Wall's es usada en Bután, Brunéi, India, Nepal, Pakistán, Sri Lanka; Langnese es la marca para Alemania; Lusso en Suiza; Miko para Francia y Egipto; Napoca es la marca para Rumanía; Ola para Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Sudáfrica; Olá en Cabo Verde, Macao, Portugal; Pingüino en Ecuador; Selecta es usado en Comoras, Filipinas, Tanzania. ; Streets para Australia, Nueva Zelanda; Tio Rico para Venezuela.; Wall's Para China, Hong Kong, Indonesia, Malasia, Pakistán, Singapur, Tailandia, Vietnam, en Europa está presente en Reino Unido.

8- ¡Póngame una Coronita!. Desde Junio de 2016 la conocida en España como Coronita se llama Corona como en el resto del mundo. Pero hasta entonces la cerveza Corona, se denominaba así en todo el mundo excepto en España. ¿El motivo? Una empresa vinatera, la catalana Torres, comercializaba el vino Coronas y tenía registrada la marca en España desde el año 1907. El grupo Torres llegó a un acuerdo con la cervecera para que usara el nombre Corona en la categoría de cervezas, mientras la vinatera lo usaría para la categoría de vinos. Los términos del acuerdo no han trascendido.

9- Danone. La multinacional de los yogures más célebres en el mundo fue creada allá por principios del Siglo XX, por Isaac Carasso, un judío sefardí afincado en Barcelona, que empezó a comercializar sus productos en farmacias. De ahí, se trasladó a París, donde abrió su primera fábrica de productos lácteos, y poco a poco fue ampliando su mercado por el país y después al resto del mundo. Para su desembarco en los EEUU su fundador pensó que su marca, Danone, a la que Carasso bautizó así por el nombre de su hijo, Daniel, decidió que allí lo pronunciarían Dan - One (Uno en inglés). Por ello, para facilitar la pronunciación de la marca y no perder la esencia del origen de su nombre decidió que allí su producto se llamaría Dannon. Sólo en EEUU se llama así.

10- ¿Dunkin' Donuts o Dunkin' Coffee?. En el momento en el que la compañía estadounidense de Donuts y cafés Dunkin' Donuts decidió en los años 90 aterrizar en España, se encontró con una curiosidad: la palabra donut, que en Norteamérica es de uso común y la puede llevar cualquier producto, era una marca registrada por la compañía Panrico (Ahora de Bimbo). Para subsanar esta traba decidió aliarse con la empresa española y trabajar juntos en una joint venture al 50% para poder llevar la palabra donuts en el nombre. Cuando en 2006 Panrico fue vendida a la empresa de capital riesgo Apart Partners, la alianza finalizó automáticamente, y Dunkin' Donuts perdió el derecho a la marca, por lo que desde entonces se llama en España Dunkin' Coffee.

11. ¿Te gustan más las Lay's, las Sabritas o las Walkers?. La marca Lay's es el sello bajo el que se engloban toda una serie de variedades de papas fritas. Recibe el nombre por la empresa de patatas fritas fundada en 1932 y que fue adquirida por PepsiCo en 1965.

Lay's es la marca más utilizada por PepsiCo en el mundo, aunque tiene muchas excepciones a lo largo del planeta: En Reino Unido e Irlanda se llaman Walkers, en Australia Smith's, Chipsy en Egipto, Poca en Vietnam, Tapuchips en Israel, Margarita en Colombia, Sabritas en México, Hostess en Canadá, y Lo nuestro en Venezuela y Elma Chips en Brasil.