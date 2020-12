Millennials: entre la dificultad para ahorrar y la desconfianza en el sistema

Hay una edad para viajar, una para casarse, una para estudiar, para tener hijos, para comprar una casa… Hay edades para todo, o para casi todo, porque al ahorro parece difícil encontrarle su tiempo en España y, más aún, en Andalucia. A los 20 años el ahorro va dirigido a la búsqueda de la independencia: el coche, un piso de alquiler… Los 30, cuando empieza a ganarse solvencia económica, es sin embargo una etapa ligada a gastos como la compra de la vivienda o el nacimiento del primer hijo. Con los 40 empieza la estabilidad laboral y familiar y es cuando las personas empiezan a pensar en su jubilación como algo mucho más cercano que como se veía diez años antes para que, al fin, lleguen los 50, se terminen de pagar las hipotecas, exista cierta solvencia económica y aumente el interés en una pensión que llegará a quince años vista y se empiece a ahorrar pensando en ese futuro en el que se vislumbra con dudas lo que será capaz de aportar el Estado.

Algo más de la mitad (55%) de los ‘millennials’ (las personas nacidas entre 1978 y 1999) no confían en recibir una pensión pública en el momento de su jubilación y tres cuartas partes (74%) consideran que el aumento del déficit de la Seguridad Social amenaza la viabilidad del sistema, según la IX encuesta elaborada por el Instituto BBVA de Pensiones, que detalla que ocho de cada diez miembros de esta generación creen que es necesario reformar el sistema de pensiones y que, sin embargo, menos de un 8% ha comenzado a ahorrar para la jubilación.

Esta encuesta y la también llamada ‘Generación Y’ ha sido la protagonista del último Encuentro Digital organizado por el Grupo Joly que, patrocinado por BBVA, ha tratado la relación entre “Los millennials y el futuro de las pensiones” en un debate moderado por el redactor jefe de Economía de Grupo Joly, Alberto Grimaldi, y en el que han participado Luis Vadillo, Director de Negocio de BBVA Asset Management Europa y Director del Instituto BBVA de Pensiones, Elisa Chuliá, miembro del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones y profesora titular de la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Uned, y Rafael Salgueiro, profesor de Administración de Empresas de la Universidad de Sevilla.

La IX encuesta del Instituto BBVA de Pensiones se ha centrado precisamente en la generación millennial (el año pasado lo hizo en la generación anterior, los ‘baby boomers’) porque son ya una parte importante de los trabajadores que actualmente financian con sus cotizaciones un sistema de pensiones que sostiene a cada vez más personas. “Es una generación vital en el sistema de reparto”, asegura Luis Vadillo, tanto por su número como porque “van a estar pagando las pensiones de los jubilados de ahora y los de la siguiente generación”, los ‘baby boomers’.

Aunque el horizonte de la jubilación todavía queda lejano para ellos (la mitad de los entrevistados en Andalucía no ha pensado siquiera a qué edad les gustaría jubilarse), no desconocen las dificultades a las que se enfrenta el sistema de pensiones: tres cuartas partes de los encuestados en Andalucía (74%) opinan que el déficit de la Seguridad Social irá en aumento por la elevada esperanza de vida, lo que amenaza la viabilidad del sistema, y solo algo más de la mitad, como se explicaba arriba, confía en conseguir una pensión pública cuando llegue a la jubilación. La necesidad de reformar el sistema de pensiones, incluso de forma profunda, parece ser una idea muy mayoritaria en esta generación. Cómo hacerlo ya es otra cosa, aunque la mitad de los entrevistado se decanta por un sistema en el que una pensión pública básica se complemente con ahorro privado, ya sea promovido por las empresas para sus trabajadores (planes de pensiones de empleo) como individual.

Los millennialls se están encontrando un panorama “desalentador”, advierte Elisa Chuliá, motivado por un doble problema. En primer lugar, la propia desconfianza en que el sistema se sostenga cuando les toque a ellos la jubilación. En segundo término, porque su capacidad para el ahorro es muy poca, y aún peor en Andalucía: “Hay una desconfianza con respecto al futuro”, dice Chuliá, “una conciencia mayoritaria de que la viabilidad del sistema de pensiones no está garantizada”. En Andalucía, 4 de cada 5 miembros de esta generación creen que el sistema necesita reformas importantes. Contra esta idea se presenta otra igualmente incontestable: algo menos del 10% de ellos está ahorrando para su jubilación, pese a entender su importancia. La situación de Andalucía es llamativa: la media nacional, aunque sigue siendo baja, es de casi el doble, cerca del 20%. Las dificultades de ahorrar que dicen tener los millennials en Andalucía “son mayores que, por ejemplo, las de los millennials en el País Vasco o Cataluña”.

Más de la mitad de los entrevistados, añade Elisa Chuliá, “asegura que no ahorra porque no puede, aunque mayoritariamente creen que es conveniente. La encuesta apunta claramente a una falta de la capacidad de ahorro, más acusada en Andalucía que en la media nacional, así que el panorama no es muy alentador, ni frente al ahorro ni frente a su visión del futuro del sistema”.

“Ni siquiera creen que las pensiones lleguen a ellos”, señala Rafael Salgueiro, que cree que “realmente tienen razón porque el sistema es insostenible tal y como está funcionando”. El profesor de la Universidad de Sevilla cree que es el momento de “aprovechar para modificar el sistema de forma estructural”, ya que “los parches solo servirán por unos años” y aboga por que se produzcan “los consensos necesarios” para pensar en nuevo sistema de reparto “como han hecho en otros países de Europa que han actuado de forma más valiente que España”.

En todo caso, como han coincidido en señalar los tres ponentes de este Encuentro Digital, no es momento para el pesimismo: “Vamos a seguir teniendo pensiones públicas”, dice Luis Vadillo, pero “para garantizar su sostenibilidad y eficiencia necesitamos hacer reformas de calado”. En este punto, Vadillo y Chuliá creen las decisiones que se están tomando en el marco del Pacto de Toledo están yendo en el buen camino, si bien es necesario “dar pasos adicionales”. Para el director del Instituto BBVA de Pensiones no hacer nada no es una opción: “Cada vez habrá más gente cobrando una pensión durante más tiempo. Con la próxima jubilación de los babyboombers, los pensionistas van a crecer a mayor velocidad que los cotizantes en activo”.

“El sistema no va a colapsar”, apunta Elisa Chuliá, “habrá pensiones, pero lo importante es saber cuánto se cobrará como pensionista, porque no es lo mismo jubilarse con un 80 que con un 50 por ciento de la base”, una información “muy necesaria para la toma de decisiones sobre el ahorro”. Por eso también cree que es necesario “acometer una reforma que no será más que el fruto de un enorme éxito de España como país: el aumento de la esperanza de vida, la creciente longevidad”. Afrontar las reformas necesarias “es una cuestión de responsabilidad política de todos los partidos”.

Rafael Salgueiro apunta más allá y cree que también es necesaria una reestructuración del mercado laboral en España: “Necesitamos más de 20 millones de personas trabajando para que esto funcione”, unas cifras claramente por encima de las actuales. Dice el profesor, gráficamente, que “no somos más torpes, no tenemos menos capacidad ni hemos estudiado menos” que el resto de europeos y, sin embargo, “tenemos mucho más desempleo, y eso es porque hay un problema en el diseño del mercado de trabajo español”.

La realidad es que la encuesta Instituto BBVA de Pensiones deja claro que los millennials, como el año pasado lo manifestó la generación anterior, no confían en el sistema, lo que no deja de ser una razón más que justificada para que “los poderes públicos hagan las reformas que haya que hacer, y con grandes consensos”, manifiesta Luis Vadillo. “En la encuesta queda claro que no están muy seguros de que el sistema ‘aguante’ hasta su jubilación”, añade Elisa Chuliá. “El sistema les parece bien, pero no confían en su viabilidad y desean que se aborden reformas. Es un mensaje que hay que trasladar a quienes tienen que tomar las decisiones. Hay una predisposición a que se realice esta reforma, y debían aprovecharlo”.

Por otra parte, el problema añadido del ahorro se manifiesta en otros datos del sondeo, que muestra que aunque los ‘millennials’ son conscientes de su importancia solo el 28% dedican habitualmente una parte de sus ingresos mensuales a algún producto de ahorro. La mayor parte no ahorra, y si hablamos de ahorrar para la vejez los porcentajes suben, y mucho: el 92% de los encuestados asegura que aún no ha comenzado ahorrar para su jubilación, si bien, dos terceras partes de ellos creen que es conveniente hacerlo, comenzando a una edad cercana a los 39 años. El profesor Rafael Salgueiro cree que, en este punto, es crucial una formación financiera que no se recibe en España, aunque también es consciente de que es el ahorro es “enormemente difícil” para los millennials: “están en el momento de sus vidas en el que mayores son los gastos: la vivienda, los hijos... Solo podrán comenzar a ahorrar dentro de unos años”, asegura mientras pide que desde los poderes públicos se incentiven, y no al contrario, estrategias de ahorro como los planes de pensiones.

El confinamiento ayudó a ahorrar a casi la mitad de los millennials

La IX encuesta del Instituto BBVA de Pensiones se realizó a una muestra representativa de 3.085 entrevistas (a residentes en España y nacidos entre 1978 y 1999) hace poco tiempo, entre el 16 de septiembre y el 15 de octubre de este año. El Instituto BBVA de Pensiones ha dirigido algunas preguntas concretas al contexto actual motivado por la crisis sanitaria por el coronavirus y el confinamiento decretado a mediaodos de marzo. El 49% de los millennials encuestados en Andalucía consiguió ahorrar durante los meses de encierro, según la encuesta, pero, una vez finalizado, la proporción de los que siguen ahorrando ha descendido al 34%. En este sentido, 55% declara que la experiencia de la crisis le ha hecho ver la conveniencia de ahorrar más y gastar menos, mientras que el 45% afirma que no tiene intención de cambiar sus hábitos.