Música para la cuarentena

La cuarentena empieza ya a hacerse larga y tediosa... ¡Y eso que aún no sabemos cuanto nos queda por delante! Por eso, para hacer más llevaderos estos larguísimos días de encierro, desde aquí te proponemos varias listas de reproducción que te harán más amena la cuarentena dependiendo de la hora del día o la actividad que vayas a realizar.

Comienza el día entrenando

Si te has apuntado al #yoentrenoencasa porque no quieres que la cuarentena acabe con la operación bikini (ya que la operación farolillo ha sido suspendida) ponte las pilas todas las mañanas con 'Pura energía' para moverte en el salón o la terraza. Entrenar con esta lista de reproducción que cuenta con canciones de Meduza, Moti y Lara White entre otros 60 temazos, no sólo te levantará el ánimo, además te hará sobrellevar el resto del día con mucha energía.

Esta lista también es válida para #montarteunafiestaencasa, pero eso, lo dejamos a tu elección.

Teletrabaja con alegría

Muchos habíamos soñado con que el teletrabajo llegase a nuestras empresas pero, probablemente, habías imaginado un ambiente de relax y concentración que te iba a permitir incluso rendir más que en la oficina. ¡Error! Sobretodo los que tengan niños revoloteando por el salón mientras intentan cumplir con el jefe. Si eres de los afortunados que los puedes mandar a estudiar a su dormitorio y te dejan tranquilo por un par de horas, prueba esta lista que, bajo el nombre 'Trabajo relax' te trae a Shawn Mendes, Harry Styles o Lost Frequencies entre otros.

Cuerpo y mente

No nos engañemos, la cuarentena es dura y, casi con total seguridad sentirás momentos de asfixia, cansancio, hartazgo o lo que podríamos resumir en: desesperación absoluta. Si no eres de los que, ya hemos visto estos días, matan el aburrimiento haciendo ejercicio en el salón o montando un circuito en el pasillo de casa, la opción perfecta es 'Peaceful Meditation'. Es la mejor opción para hacer un poco de yoga en el salón, meditación en tu lugar secreto de la casa o un relajante baño de espuma a media tarde.

El descanso también es importante

'Sueño profundo'. Así se llama la siguiente lista de reproducción que te llevará directamente a los brazos de Morfeo y te hará descansar como un bebé. ¡Súperrecomendable para acabar la jornada!