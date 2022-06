Obligan a bajar del avión a una estrella de TikTok por sus implantes de pecho

Mary Magdalene, nacida en Canadá, es una estrella en el mundo de TikTok que durante los últimos años se ha sometido a un sinfín de operaciones estéticas, ya que tiene un gran amor por la cirugía plástica. En la actualidad esta joven tiene 26 años, se sometió a su primera cirugía cuando tenía 21 años. Mary, tras someterse a todas las cirugías plásticas y tratamientos, ha gastado alrededor de 170 mil dólares en estas operaciones.

No hay parte de su cuerpo que la canadiense no haya modificado o vaya a modificar, su rostro, sus senos, sus piernas, los glúteos y hasta su vagina ha pasado por la sala de operaciones. Aunque en una de sus operaciones casi pierde la vida, asegura que no parará de someterse a operaciones si es para verse mejor.

El pasado miércoles, Mary se preparaba para realizar un viaje desde Toronto hasta Texas. Su sorpresa vino cuando la invitaron a bajar del avión, desde la compañía de vuelo alegaron que fue porque la canadiense estaba dormida durante las indicaciones de seguridad y no las pudo escuchar.

Pero la estrella de TikTok ha escrito en sus redes sociales el motivo por el que cree que la echaron del avión "Me han echado de un vuelo por la forma en que luzco, por favor paren de discriminar porque esto es horrible. Me siento humillada y deshumanizada."

Asimismo, continuó mandando mensajes y explicando lo sucedido en el avión " Obviamente me han sacado del vuelo porque luzco "muy explícita" pero como decir eso no es legal, han dicho que ha sido porque estaba durmiendo durante las indicaciones de seguridad y no he podido escuchar"

Por último, Mary compartió en las redes sociales que finalmente pudo realizar el viaje con otra aerolínea, también compartió un escrito donde denunciaba a la compañía de vuelo y el trato recibido por parte del equipo. En dicho escrito hace un llamado a la reflexión sobre tratar a todas las personas por igual y no discriminar a nadie por su aspecto físico.