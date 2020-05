La Operación Bikini 2020 es en casa

Muchos piensan ya en volver a los largos días de verano en la playa. Paseos por la orilla del mar, puestas de sol, hamaca y sombrilla… Si en un año ‘normal’ deseamos con ansia las esperadas vacaciones, este 2020 tan ‘especial’ nos hace desearlo aún más. Y si hay algo que no ha cambiado en este año es la llegada de la temida operación bikini, eso sí, será diferente a otros años de nuestra vida.

Si res de los que durante la cuarentena has reinterpretado las recetas de la abuela y te has lanzado al mundo de la repostería o has tirado de comida rápida día sí día también, aún estás a tiempo de ponerle remedio a los kilitos de más que han aparecido en la báscula durante estos dos meses de confinamiento.

Expertos en wellness nos ofrecen una serie de indicaciones para llegar al verano en plena forma y con un cuerpo envidiable.

Deporte

La dificultad para realizar ejercicio físico durante la cuarentena, al menos tal y como estábamos acostumbrados hasta ahora, no es un problema a la hora de ponerte forma. Existen multitud de plataformas, aplicaciones, vídeos, que ponen solución a este problema y que ayudan a luchar contra el sedentarismo. Con ellos puedes realizar ejercicios personalizados, acudir a una clase on line en directo de zumba o entrenar con tu pareja o hijos mientras seguís confinados en casa.

Nutrición

Como comentábamos antes, si eres de los que ha acabado con la levadura en las estanterías de los supermercados porque te has lanzado a ser el próximo masterchef de la repostería y la báscula no te lo ha perdonado… Es el momento de plantearse un cambio radical en tu alimentación. Para ello también existen aplicaciones que, guiadas por profesionales de la nutrición, te darán las pautas en función de lo que quieras conseguir: ganar masa muscular, adelgazar, etc. El cuerpo te lo agradecerá y el bañador también.

Mindfulness

Si la práctica de meditación para encontrarse mejor y conseguir una actitud más positiva ante la vida es fundamental en cualquier época de nuestra vida, en una situación como la que estamos viviendo de miedos e incertidumbre lo es aún más. ¿Qué tal si, guiado por un experto, te apuntas a esta corriente que te ayude a desconectar y a ser más feliz? Gracias a aplicaciones de coaching mejorarás tu bienestar, tendrás una actitud más positiva y recuperarás la paz interior tras esta situación de estrés vivida en los últimos meses.