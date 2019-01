Brutal paliza de una luchadora de la UFC a un ladrón que quería robarle

Esta historia es toda una ración de instant karma. Todo empezó con un hombre que trataba de robar el teléfono de una mujer. Se acercó e ideaba la forma de atracarla. Pero lejos de robarle y llevarse un botín, recibió la lección de su vida con una dosis de golpes que acabaron en una brutal paliza. La joven a la que trataba de robar resultó ser Polyana Viana, experta luchadora de artes marciales mixtas de la UFC

Viana contó lo sucedido en MMAjunkie, una publicación de Usa Today. "Esperaba a un Uber frente a mi apartamento de Jacarepagua, un vecindario en la Zona Oeste de Río de Janeiro. Entonces un hombre se me acercó y debió haber sido más listo porque noté su presencia".

"Cuando vio que lo vi, se sentó a mi lado", dijo Viana. "Me preguntó la hora, lo dije y vi que no iba a irse. Así que ya me moví para poner mi móvil en mi cintura. Y luego dijo, 'Dame el teléfono. No intentes reaccionar, porque estoy armado. Luego puso su mano en lo que parecía una pistola, pero me di cuenta de que era bastante endeble para ser real", sostuvo.

"Estaba muy cerca de mí. Así que pensé: 'Si es una pistola, no tendrá tiempo de sacarla'. Así que me puse de pie. Tiré dos golpes y una patada. Cayó, luego lo atrapé en un estrangulamiento trasero. Luego lo senté en el mismo lugar donde estábamos antes y le dije: 'Ahora esperaremos a la policía' ”.

Más tarde, Viana descubriría que el arma en realidad no era un arma en absoluto. Era un recorte con la forma de una pistola hecha de papel de cartón.