Batman Gotham City Escape, así es la nueva montaña rusa de Parque Warner Madrid

Probablemente una de las pesadillas recurrentes de un adulto sea que un menor a su cargo se le pierda en un centro comercial. No es menos cierto que uno de los sueños de muchos niños es precisamente poder despistarse en una gran superficie, a ser posible en soledad, con la tienda cerrada, para curiosear, probar y disfrutar de todas esas cosas a las que normalmente los adultos que les acompañan no les dejan acercarse.

Según la edad y los gustos personales del pequeño en cuestión, habrá momentos en los que prefiera la sección de juguetes, o la de videojuegos, o la de libros, películas, ropa...

La mayoría de los niños llegan (llegamos) a adultos sin haber podido hacer realidad esas fantasías (entre otras muchas), pero a veces algunos de esos adultos pueden (podemos) vivir experiencias que evocan esos sueños que hace años se desvanecieron.

Por ejemplo, adentrarse en un parque de atracciones desierto, en uno con ambientación cinematográfica además, y pasear por calles vacías, restaurantes y tiendas cerrados (una pena que no hubieran estado abiertas, por aquello del centro comercial del principio) y atracciones apagadas (una pena esto también, pero habría sido demasiado pedir)...

Aunque lo de las atracciones apagadas no es del todo exacto. Mientras pasábamos por ese Hollywood Boulevard (con su Paseo de la Fama y su réplica del Teatro Chino) que abre el recorrido del visitante al Parque Warner Madrid surcaba el aire sobre nuestra cabeza, perturbando el casi místico silencio que lo envolvía todo, la última atracción que el complejo añade a su ya rico catálogo, el ingenio protagonista de tan singular convocatoria y que se estrena oficialmente este fin de semana: Batman Gotham City Escape.

Más que una montaña rusa

La cumbre de esta atracción es su espectacular montaña rusa, pero este nuevo espacio es mucho más que eso. Como explicó Diego Gracia, director de Parque Warner Madrid, se ha buscado crear algo que se convirtiese en un nuevo icono, que recorriese todo el parque y que, aparte de la montaña, contase una historia y proporcionase una experiencia narrativa de unos seis minutos que culmina en todo lo alto, nunca mejor dicho.

Este proyecto, al que han dedicado varios años y una inversión de más de 20 millones de euros, ha requerido no solamente construir nuevos espacios (dos zonas de Gotham, Ace Chemicals y los túneles del metro), sino también recuperar otros que habían caído en desuso y que recuperan todo su esplendor (el Parque de Gotham).

Para mostrar todo eso la compañía ha organizado esta semana una visita para un reducido grupo de medios que han tenido, aparte de disfrutar de ese tranquilo y solitario paseo que mencionábamos antes, un regalo más: la posibilidad de disfrutar en primicia (y sin colas) de ese Batman Gotham City Escape.

El recorrido

La experiencia comienza con una performance con algunos de los personajes más conocidos del universo DC, la inestable pareja que componen el Joker y Harley Quinn, pronto desalojados de la escena por el mismísimo Batman a bordo de su Batmóvil.

El Caballero Oscuro guía a los visitantes al jardín que da paso a la Mansión Wayne. Allí arranca una visita guiada al hogar de Bruce Wayne, desde el propio estudio del millonario y su biblioteca. Mientras el grupo de visitantes espera al guía que le conducirá por las distintas estancias que el filántropo ha tenido a bien compartir con los ciudadanos de Gotham, el Joker piratea la megafonía y lanza un gas verdoso por la chimenea.

Eso activa el protocolo de emergencia y la subsiguiente evacuación a través de una librería que se abre para dar paso a la sala de seguridad que no es otra cosa que la Batcueva. Tras un par de minutos allí, donde se muestran reportajes de televisión que narran los estragos que Poison Ivy (o Hiedra Venenosa) está causando en el Parque Robinson, otro pasadizo nos conduce al metro de Gotham y al tren que nos alejará del peligro.

O que nos llevará a él. Porque el tren es la montaña rusa y también será pirateado por el Joker, así que el viaje será accidentado.

La montaña rusa

La montaña en sí, fabricada por Intamin y diseñada en colaboración con Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment y P&P Projects, es una atracción multi-launch que sobrevuela todo el parque, un diseño propio con sistemas de propulsión magnética y un trayecto de algo más de un kilómetro (1.010 metros) que recorre en poco menos de dos minutos (111 segundos).

Cuenta con un sombrero de copa de 45 metros de altura con espectaculares vistas del parque, cuatro inversiones y tres lanzamientos que alcanzan una velocidad de más de 100 km/h en segundos, así como una sección oscura que permite adentrarse en la ciudad de Gotham. En la atracción, el visitante se cruza con Batman, el Joker, Harley Quinn y Hiedra Venenosa, con sonido a bordo, música y diálogos durante un recorrido en el que se suceden giros, bajadas y subidas.

Sus trenes están inspirados en el Batmóvil, con asientos de mayor altura de la habitual (los pies quedan en el aire) y una disposición en V entre una fila y otra (para una visión mayor). Además, el arnés es tipo over-the-shoulder (sin retención en la zona de los hombros para una mayor sensación de libertad) y la montaña cuenta en total con 12 elementos de aire, es decir, de ingravidez.

Más allá de la ficha técnica

Los datos técnicos, cuya importancia no menospreciamos y que a los fans de montañas rusas y parques temáticos servirán para comparar la audacia o la innovación de la propuesta de una u otra empresa, son al final solo eso, datos. Información fría incapaz de reflejar y mucho menos transmitir la experiencia de verse zarandeado, lanzado, puesto boca abajo y enredado en uno y otro tirabuzón, con los pies colgando y la garganta desgañitada.

A diferencia de otras montañas rusas, aquí no hay un arranque sosegado. El primer tirón llega al segundo de ponerse en marcha, y ya no para. Ni siquiera en el vertiginoso ascenso a la cúspide. Sí ahí, en lo más alto, hay una pausa de apenas medio segundo, antes de la espeluznante caída de 98 grados que nos mantiene durante unos instantes suspendidos en el aire, libres de la tiranía de la gravedad.

Lo cierto es que, para alguien con respeto (por no decir miedo) a las alturas no fue fácil afrontar el reto. Pero, de vuelta en tierra firme y, ante la oportunidad de poder repetir, no lo dudamos. Y la segunda vez, quizás porque ya sabíamos a qué nos enfrentábamos, fue mucho más satisfactoria, casi catártica. Entre giro y giro (y grito a grito) se deja mucho estrés por el camino, y eso siempre es de agradecer.

Por desgracia, a partir de hoy, cuando el Parque Warner Madrid abra sus puertas con esta nueva atracción en su menú, va a ser complicado subir más de una vez a este Batman Gotham City Escape, que a buen seguro va a ser la gran estrella de un espacio cuya oferta ya es lo suficientemente amplia y variada como para degustarla (dejando al margen el tema de las colas) en una sola visita.