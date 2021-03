Pfizer ve una "oportunidad" para aumentar los precios de su vacuna

Las vacunas están siendo, por el momento, el único remedio para luchar contra la enfermedad. Sin embargo, también están siendo un importante negocio para la compañías farmacéuticas que están vendiendo a los estados las dosis para administrarla entre la población y conseguir la tan ansiada inmunidad de grupo para poder vencer al coronavirus.

Pfizer fue la primera empresa que consiguió que la Agencia Europea del Medicamento aprobara su vacuna y, ahora, los directivos han explicado a los inversores que podría haber una "oportunidad" para subir los precios de las dosis.

En este momento, cada bote cuesta 12 euros aproximadamente. Este anunció lo comentó el director financiero Frank D'Amelio y Chuck Triano, vicepresidente senior de relaciones con inversores, en una conferencia virtual Barclays Global Healthcare.

"But we think as this shifts from pandemic to endemic, we think there's an opportunity here for us." pic.twitter.com/Fj7d6up9mW