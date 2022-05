¿Está Putin enfermo realmente?

Desde hace varias semanas se han filtrado distintas informaciones acerca del estado de salud del presidente Putin, de 69 años.

En el marco de una guerra entre dos naciones, la lucha no solo se materializa en el campo de batalla, sino también en el mundo de la comunicación. Se juega con muchas informaciones y es difícil distinguir qué es un farol y cuál es la realidad. A continuación se va a compilar lo que se sabe hasta el momento.

Hay muchas teorías sobre la salud de Putin pero nada contrastado

El pasado mes de febrero el politólogo Valery Solovey, que también fue hasta 2019 ex jefe del Departamento de Relaciones Públicas del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, afirmó en una entrevista que el presidente se encuentra "muy enfermo de cáncer de sangre".

Más tarde Chris Parry un un oficial retirado de la Royal Navy británica, en una conferencia afirmó que según sus fuentes Putin se encuentra enfermo y "su sistema inmunológico podría estar deprimido". Y según él justificaría su urgencia y rapidez por querer invadir Ucrania a finales de febrero.

Fiona Hill, ex directora para asuntos de Europa y Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, afirmó también que Putin no parece estar bien y que "ha estado bastante hinchado". Afirma que el hecho que en la imágenes aparezca hinchado puede corresponder a la toma de corticoesteroides, usados en tratamientos con enfermedades de piel o cánceres.

De dónde surgen estas teorías conspiranoicas

Las informaciones más recientes vienen de la mano de un oligarca ruso y una filtración de una conversación entre él y un inversionista de capital de riesgo en la revista New Lines de EE.UU. Según él, Putin se realizó una operación de espalda, derivada de un cáncer que tiene, justo antes de invadir Ucrania, por lo que sería otra persona que relaciona el ataque a Ucrania con la fragilidad de su estado de salud.

Y la última es de el pasado domingo donde el ex espía británico Christopher Steele afirmó en Sky News que según sus fuentes, está seguro de que el líder ruso está gravemente enfermo aunque lo que no se sabe es que tipo de enfermedad tiene y si es curable o no.

Por el momento todo apunta a un bulo extendido por las redes

Pero siempre hay que contrastar todas las informaciones, y por ahora, ni el Kremlin ni nadie del gobierno ruso de manera oficial se ha pronunciado al respecto para desmentirlo o contar el estado de salud del líder. Así que se puede pensar que muchas de estas "afirmaciones" están motivadas porque las personas necesitan buscar una explicación clara a lo que está sucediendo en Ucrania ya que se trata de una amenaza global.

Estas informaciones están más cerca de ser fake news que datos fiables. Por lo tanto el estado de salud del presidente Putin es una incógnita ahora mismo y todo lo que tenemos hasta ahora son bulos, es decir, datos inexactos de fuentes poco fiables. En estos últimos años con la llegada de las redes sociales hay que medir con cuentagotas la información que nos llega.