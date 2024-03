¿Qué pasa si no se paga a la SGAE?

La SGAE o Sociedad General de Autores y Editores, es una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual y tiene socios a los que proteger, por lo tanto su misión es que ellos cobren cuando se haga un uso comercial de sus obras ya sea una comunicación pública, reproducción, distribución, transformación y copia privada y para ello crean licencias para que estas obras se puedan usar sin problemas a cambio de un precio establecido.

La SGAE se encarga, por un lado, de emitir las correspondientes licencias para su uso, a terceros interesados, de las obras dramáticas, audiovisuales y musicales de sus socios y, perciben las remuneraciones establecidas por su explotación comercial y las reparten entre los socios. Por eso es normal que cuando se reproduce música que pertenece a alguno de sus socios se debe pagar un canon para que los autores de esas obras puedan vivir de su trabajo.

Para cubrirse las espaldas las personas que quieran reproducir algunas de las obras que pertenecen a los socios de la SGAE deberán pagar el precio impuesto, pero ¿qué sucede si esa transacción no se ejecuta y no se paga a la SGAE? Lo cierto es que aquellos que decidan saltarse esa norma pueden tener como consecuencia una multa por parte de esta entidad privada. Digamos que los locales que no paguen esta cuota estarían reproduciendo música de manera ilegal en estos establecimientos.

Esta asociación no puede sancionar a los locales directamente sino que debe acudir al Tribunal de Justicia para reclamar la deuda que se ha contraído con ella si no se pagan las cuotas establecidas al contenido reproducido de sus socios. Eximirse por el pago de hacer uso de la reproducción de este tipo de obras es como no pagar el trabajo realizado por los trabajadores previamente para que la música o el resto de obras puedan reproducirse. Son muchos los artistas, cantantes, productores, editores, arreglistas, instrumentistas, etc., muchas veces no ven recompensado su esfuerzo, ya que no reciben sus honorarios por la difusión de la comunicación pública, puesto que muchos se niegan a realizar el pago a la SGAE.

¿Hay alternativas para evitar pagar a la SGAE?

