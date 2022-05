Ramón Ruiz Mesa elegido secretario general de SECOIR

GRanadino de nacimiento y afincado en Jerez, Ramón Ruiz Mesa es director médico y oftalmólogo de las Clínicas Oftalvist en Andalucía, y a partir de ahora ocupará también el cargo de secretario general de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto Refractiva, SECOIR. Para conocer la envergadura de este hito habría que destacar que cuenta con más de 1.000 socios y se encuentra en pleno funcionamiento en la sociedad española desde hace más de 30 años. La Junta Electoral es renovada cada cuatro años con vistas a seguir avanzando como institución clave del sector en este país.

La labor profesional de Ramón Ruiz sigue sembrando éxitos y reconocimientos con este nuevo nombramiento en SECOIR, sociedad en la que empezó hace 10 años como vocal y donde no ha dejado de crecer, ejerciendo posteriormente de tesorero y actualmente de secretario general, uno de los puestos más importantes en el organigrama de la sociedad, participando en la creación de diferentes programas, congresos y cursos de formación, campo donde el andaluz también cuenta con dilatada experiencia y numerosas ponencias a su cargo en todo el territorio nacional.

Por otra parte, Ramón Ruiz sigue ejerciendo su cargo de director médico y oftalmólogo de Oftalvist a nivel andaluz, contando con clínicas a lo largo de todo el territorio nacional y apostando siempre por la última tecnología del sector en todas sus instalaciones, lo que hace que no deje de crecer exponencialmente. El oftalmólogo ha recibido el nombramiento con ilusión y muchas ganas de seguir trabajando por SECOIR. Preguntado al respecto por este medio sobre cómo consigue la excelencia en tantas facetas al mismo tiempo y su secreto para poder compaginarlas, Ramón Ruiz argumenta que “no hay ningún secreto, no hay descanso de lunes a domingo, incluso desde las 7 de la mañana esos fines de semana, pero es mi trabajo y es mi afición, yo desde muy pequeñito tenía claro que esto es lo que quería hacer y lo hago y además disfruto de ello. Me pusieron gafas con ocho años y decidí ser oftalmólogo. Cuando uno disfruta tanto con lo que hace no le pesa”.