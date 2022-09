Renfe persigue a los aprovechados del abono gratuito de media distancia

El bono gratuito que Renfe ofrece a los viajeros para coger el Media Distancia ha sido víctima del mal uso que le dan algunos de los beneficiarios ya que formalizaban la reserva del viaje pero finalmente no viajaban. Perjudicando así al resto de pasajeros que les hubiera gusta tener una plaza en ese tren y no pudieron hacerlo.

Renfe ha optado porque los viajeros solo puedan formalizar cuatro reservas por día (dos idas y dos vueltas). No se reducen a dos reservas diarias para no perjudicar a los usuarios que tienen jornada partida. Además, se va a implementar la medida de que no se pueden reservar varias idas hasta que no se haya completado el trayecto de ida y vuelta. Tampoco se podrá realizar varias reservas viajes para dos o más trenes consecutivos.

Estas nuevas acciones referentes a los bonos de media distancia se imponen para beneficiar a los usuarios que necesitan el bono de transporte y que hacen un buen uso del mismo. Hubo pasajeros que se quejaron a Renfe de que no podían reservar sus plazas e hicieron el recuento y vieron que había plazas reservadas que finalmente no estaban ocupadas.

Por el momento, esta mala praxis solo se ha dado en los bonos de media distancia ya que en el de Cercanías, lo usuarios no tienen que formalizar el viaje con antelación. En el caso de los Avant y algunas rutas de AVE los pasajeros sí que tienen que pagar el 50% del abono, perdiendo el dinero si no realizan el viaje.

En los bonos de media distancia solo se puede realizar una ruta concreta y no varias y se aplica a los siguientes corredores: Barcelona Sans-Girona-Cerbere, Coruña-Santiago-Vigo, Sevilla-Cádiz, Sevilla-Córdoba-Jaén, Valencia-Vinaroz-Tortosa, Valencia-Alicante-Murcia, Madrid-Valladolid-Vitoria, Salamanca-Madrid y Madrid-Jaén.

Las condiciones del abono gratuito de Renfe

El abono tiene validez hasta el 31 de diciembre de 2022 y es gratuito, pero para adquirirlo debe abonarse una fianza de 20 euros que se devuelve si se realizan 16 viajes, para lo que es necesario validar el abono a la salida y en algunos casos, también en la llegada.

Los viajeros recurrentes del Media Distancia de la línea Sevilla-Cádiz por ejemplo tienen este abono gratis durante cuatro meses, al igual que los de los núcleos de Cercanías de Sevilla, Cádiz y Málaga. Así se puede solicitar el título multiviaje especial con viajes ilimitados, que será gratuito para aquellos que hagan 16 o más viajes durante el periodo de vigencia.

En este caso, la fianza del bono se devuelve si se hace uso del abono las veces indicadas.