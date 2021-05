¿Hablar bien en público es una habilidad innata?

¿Tenemos claras las ideas que queremos transmitir? Obviamente, si no tenemos nada que decir sobre un determinado tema (cosa que puede suceder) o no estamos suficientemente informados para aportar alguno nuevo, es mejor no intervenir (¡escuchar a los demás también es una habilidad que podemos ejercitar!). Pero si queremos comunicar nuestras ideas, debemos hacernos entender y esto pasa por planificar y organizar previamente nuestra intervención.