San Valentín para dos... o más

Viajar en San Valentín es muy sencillo para "dos personas", pero ¿qué ocurre cuando en una relación hay tres o más implicadas? Las relaciones están cambiando y el poliamor -relaciones amorosas y/o sexuales de manera simultánea con varias personas, con consentimiento y conocimiento de todos los involucrados-, obliga a pensar en una nueva forma de vida que lucha por encontrar su lugar en la sociedad. Por ese motivo, encontrar planes para parejas de tres o más personas es bastante difícil, por no hablar de planificar un viaje en el que todas las personas involucradas en la relación se encuentren cómodas. A continuación os dejamos algunos consejos y planes para que los amantes poliamorosos que quieran celebrar un fantástico 14 de febrero puedan hacerlo.

Con 'nuestras parejas' y mascota

Existen hoteles en los que la diversidad es la norma, como el Hotel Cardós, en Lleida, que en 2017 acogió el primer encuentro europeo poliamoroso con más de 80 personas. Se trata de un alojamiento situando en el Pirineo catalán con encanto familiar y acogedor, en el que no solo existe la posibilidad de reservar habitaciones, sino que también disponen de apartamentos. También tenemos el Hotel Ritual Maspalomas de Canarias, destinado al público masculino, en el que la diversidad y la libertad están a la orden del día, que también dispone de habitaciones y apartamentos con todo lujo de comodidades para que no haga falta ni salir del hotel para comprar. Además, al ser un hotel pet-friendly las mascotas son bienvenidas.

Camas King size: el tamaño sí importa

Para no tener que pensar en cómo dormir cuando se trata de tres personas que quieren estar juntas (y no tener que delegar a alguien a la cama supletoria), lo mejor y más cómodo es buscar los que dispongan de habitaciones con camas King size. El tamaño nunca había sido importante hasta este momento. La gran amplitud de la cama hará que sea el lecho perfecto para relaciones en las que tres no son multitud. Algunos de los mejores hoteles con este tipo de camas son el Hotel Pax Guadalajara o el Hotel Claridge de Madrid.

Menú para tres...

Uno de los planes que siempre apetecen en salir a comer o a tomar algo, y más si es con las personas a las que amamos. El problema viene cuando salimos en número impar y la mayoría de los menús de restaurantes están pensados para dos. Una de las grandes soluciones es ir a comer a restaurantes chinos donde tienen menús para todo tipo de grupos, incluidas parejas poliamorosas, por supuesto.

Una 'multiventaja'

Estando de viaje lo ideal es hacer cosas diferentes a las que se hacen cuando se está en casa. Para parejas de tres o más, una gran opción son las actividades de aventura en las que el trabajo en equipo es más que necesario. Por ejemplo, realizar el Descenso del Sella ayuda a practicar la compenetración y la sincronización. Y, de hecho, existen canoas con tres plazas. Buscar actividades multiaventura también es muy buena opción para que todos los componentes de la relación puedan disfrutar.

¿Vamos de 'policañas'?

Por otro lado, si lo que se buscan son planes de tapeo o sociabilización en ciudades como Madrid encontramos las policañas o los polijuernes. El colectivo Poliamor de la capital ha creado estos eventos en los que se comparte una tarde de cervezas con más personas y parejas poliamorosas en las que poder aprender sobre otras relaciones y experiencias en su forma de entender el amor.