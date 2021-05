Sanidad recomienda Pfizer o Moderna para vacunar a embarazadas y lactantes

Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia serán vacunadas con vacunas de Pfizer o Moderna cuando les corresponda, según el grupo de priorización al que pertenezcan. Esta es la nueva consigna que se desprende de la última actualización de la Estrategia de vacunación frente a la covid-19, publicada por el Ministerio de Sanidad.

Los investigadores han destacado que las vacunas de Pfizer y Moderna parecen funcionar de una manera muy efectiva en las mujeres que se encuentran en esas situaciones. Además, se ha descubierto que las mujeres transmiten anticuerpos protectores a sus recién nacidos, medidos en la leche materna y en la placenta. Y no se encontraron evidencias de más efectos secundarios o efectos secundarios más intensos en mujeres embarazadas y lactantes que en la población general.

Investigaciones y resultados

Un estudio recientemente publicado en EE UU a 36.591 embarazadas que se habían vacunado con vacunas frente a Covid-19 de ARNm (Pfizer y Moderna), no encontró problemas de seguridad en los recién nacidos, menciona el texto de Sanidad.

El colectivo de las embarazadas y los recién nacidos se están estudiando desde el inicio de la pandemia porque se han visto casos de todo tipo como, por ejemplo, mujeres que se infectaron de coronavirus y sus bebés tenían anticuerpos, mujeres y bebés que se contagiaron pero apenas tuvieron síntomas, entre otros miles de casos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han implementado sistemas de monitoreo de seguridad para recabar información acerca de la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo y monitorearán de cerca esa información. Los datos son tranquilizadores y de ahí las recomendaciones sanitarias.

Las vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech son vacunas ARNm que no contienen el virus vivo que causa el COVID-19 y, por lo tanto, no pueden hacer que una persona contraiga el COVID-19. Además, las vacunas ARNm no interactúan con el ADN de la persona ni provocan cambios genéticos porque el ARNm no ingresa al núcleo de la célula, que es donde se encuentra nuestro ADN.

Estudios en otros países

Del mismo modo, el Ministerio se apoya en decisiones tomadas por otros países como Bélgica, donde también se recomienda el uso de vacunas de ARNm (Pfizer y Moderna) para la vacunación de embarazadas, mujeres en periodo de lactancia y aquellas que deseen quedarse embarazadas.

Y en el giro de guion que acaba de dar Reino Unido, donde se estaba administrando hasta ahora AstraZeneca y ya sugieren que se ofrezcan las vacunas de Pfizer y Moderna a las embarazadas al mismo tiempo que al resto de la población según su edad y estado clínico, incluso para completar la pauta con la segunda dosis.