Siguen apareciendo supervivientes más de seis días después de los sismos

Seis días y medio después del terremoto que devastó enormes regiones del sureste de Turquía y el noreste de Siria, los equipos de rescate continúan sacando de entre los escombros a personas vivas, a veces incluso en un estado de entereza sorprendente.

El número de víctimas mortales del seísmo ya supera los 33.000, al haberse contabilizado casi 30.000 muertos solo en suelo turco. "Han perdido la vida 29.605 ciudadanos", indica el servicio de emergencias turco AFAD en un mensaje en Twitter.

El Gobierno turco indica que 148.000 personas han sido desalojadas de la zona

A esto se añaden 3.575 fallecidos que se contabilizaron hasta este domingo en Siria, según las últimas cifras que han ofrecido las autoridades en ese país.

AFAD, la Autoridad de Gestión de Catástrofes y Emergencias turca, no informó sobre el número de heridos, pero indicó que 148.000 personas han sido desalojadas de las diez provincias afectadas y que 233.000 personas trabajan en las labores de rescate con más de 12.000 vehículos y maquinaria. Las últimas cifras de heridos dada por el Gobierno supera los 80.000.

Aunque habían pasado más de seis días desde el temblor, en las últimas 24 horas se ha logrado salvar a nueve personas, desde una niña de tres años a una anciana de 85, que habían pasado entre 140 y 155 horas entre los escombros.

Casi 10.000 personas han llegado de otros países para ayudar en los rescates, entre ellos varios equipos españoles de sanitarios, bomberos y militares.

Unos 70 aviones y 167 helicópteros ayudan también en la asistencia a las víctimas y más de 300 cocinas móviles, 33 hornos de pan móviles y 83 instalaciones de lavabos han sido trasladados a la región de momento, agrega el organismo. La zona afectada por el terremoto abarca más de 100.000 kilómetros cuadrados y alberga aproximadamente 10 millones de personas.

La asistencia se ve dificultada por el hecho de que varios aeropuertos de la zona se han tenido que cerrar al tráfico por estar gravemente dañados.

De momento, el último "rescate milagro" ha sido el de un niño de ocho años que fue liberado herido pero vivo en el pueblo de Nurdagi, en la provincia de Gaziantep, tras 155 horas entre los escombros.

Poco antes, los equipos habían sacado a dos hermanas de 22 y 28 años de un edificio derrumbado en Adiyaman, al noreste del epicentro, después de haber estado 152 horas atrapadas.

Otras 150 horas aguantó una niña de tres o cuatro años, que fue salvada en Antioquía, una de las ciudades más afectadas por el temblor, donde el casco antiguo ha quedado arrasado prácticamente en su totalidad.

Solo una hora antes salió con vida un hombre de 35 años en la misma ciudad después de cinco horas de trabajo de los rescatistas, así como una anciana de 85 años, atrapada durante 152 horas en un espacio de 30 centímetros, pero sana y salva.

En la misma ciudad se salvó también esa misma mañana una profesora de 32 años, que tuvo que pasar 140 horas entre los cascotes y que no dudó en pedir a sus salvadores un vaso de té caliente, informa la emisora pública turca TRT.

Diferente había sido la reacción de una niña de cinco años que al ser rescatada junto a su madre tras 72 horas atrapada en Antioquía, rechazó un vaso de agua con las palabras: "No, todavía no me han hecho el diagnóstico".

Menos confianza en los médicos tenía una niña de 13 años que al ser salvada en el pueblo de Besni en Adiyaman, tras 145 horas de espera, pidió a los sanitarios que no le pusieran una inyección. También fue salvada otra menor de 12 años en el pueblo de Nizip en la provincia de Gaziantep, que había sobrevivido 147 horas bajo ruinas.

Las bajas temperaturas, alrededor de cero grados en gran parte de la región, endurecen las condiciones de rescate, pero pueden haber contribuido a salvar algunas vidas, según explicaron miembros del equipo español de bomberos en la zona.