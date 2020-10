Temporada de recoger setas: sigue estas normas para recolectarlas

El coronavirus ha cambiado de forma radical nuestros hábitos cotidianos pero también nuestras aficiones. Dependiendo del lugar de residencia, y debo a los altos brotes de positivos e ingresados en hospitales con Covid-19, no podrás salir de la ciudad o del municipio, tendrás que llevar mascarilla para hacer deporte o no podrás tomarte una cerveza a altas horas de la noche con tus amigos.

Sin embargo, para todos los que pueden ir al monte, siempre respetando las medidas sanitarias y de distancia social para evitar propagar el coronavirus, estos meses son idóneos para realizar rutas de senderismo y rutas gastronómicas, ya que es época de setas.

Normas para recoger setas con seguridad

La recolección de setas silvestres está muy extendida en Andalucía y siempre hay asociaciones que realizan salidas guiadas al campo, concursos o recetas de cocina. Sin embargo, hay que tener cuidado ya que hay setas venenosas y otras no aptas para su consumo y respetar el medio ambiente, es decir, no coger las que son pequeñas aún o hacerlo de forma adecuada para no alterar el entorno.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía publica una serie de normas a seguir y también recuerda que en cada provincia existe una regulación con el fin de “permitir que las setas completen su ciclo biológico y así garantizar la sostenibilidad del aprovechamiento, la recolección se realizará de manera que no se dañe el micelio subterráneo, por lo que se hará de forma manual, y sin remover o alterar la capa superficial del suelo con rastrillos u otras herramientas”.

Hoy te damos algunas recomendaciones para recolectar setas silvestres de la forma adecuada:

Cómo recolectar setas silvestres

Se puede utilizar una navaja para la recolección, y en el caso del gurumelo (Amanita ponderosa), el "pincho gurumelo".

Para garantizar la permanencia de este recurso en el medio natural, solamente se pueden recoger aquellas setas que estén maduras, es decir, las que tengan el himenio perfectamente desarrollado. Las setas inmaduras, pasadas, rotas o alteradas, deben dejarse en el campo por su valor para la expansión de la especie.

Las setas se transportarán en recipientes que permitan la aireación de los ejemplares y la diseminación de las esporas por el campo.

Cómo localizar las trufas silvestres

Un manjar y una magnífica manera de hacer ejercicio físico disfrutando del campo: la búsqueda y localización de trufas silvestres. La Consejería también señala que se podrá realizar mediante la ayuda de perros adiestrados, “u otro sistema de detección visual en superficie”, como la observación de la “cruz y montículo en tierra”, o con la utilización del “pincho turmero”.

La extracción de trufas solo se realizará con la ayuda de un machete trufero y queda prohibida tanto para la localización, como para la extracción, el empleo de "herramientas con ángulo que supongan el levantamiento indiscriminado del suelo, tales como hoces, rastrillos, escardillas o azadas".

Una vez recolectada la trufa el terreno debe quedar en las condiciones originales, rellenando los hoyos abiertos con la misma tierra que se extrajo.

Consejos prácticos