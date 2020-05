Toda España deja la fase 0 de la desescalada el lunes 25 de mayo

Toda España dejará la fase cero el próximo lunes, el confinamiento general de la población se acaba en el país, aunque los ciudadanos sigue con limitaciones a la libertad de movimiento. La más llamativa: la imposibilidad de salir de sus provincias. Con la incorporación de Madrid y de Barcelona a la fase 1, España puede pensar en la normalidad entre los últimos días de junio y los primeros de julio. Pero para ello, la evolución de la pandemia Covid- 19 debería seguir siendo buena, y hay dos hechos que inquietan.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se ha mostrado preocupado por lo que está sucediendo en Cataluña. El pasado jueves no envió datos y este viernes, lo mandado es "incongruente". No es común que Simón diga que está preocupado por algo en concreto, y este viernes lo ha hecho. Cataluña no está informando bien.

El segundo hecho son pequeños brotes aislados que se han visto en algunas provincias, aunque han sido pequeños, muy aislados y están bajo control. No suponen una amenaza para el futuro, pero sí una recomendación a la prudencia. El plan de desescalada contempla que una provincia con problemas regrese a una fase anterior. No ha sucedido aún, pero puede ocurrir.

En el caso de la comunidad valenciana, su Gobierno autonómico ha solicitado no pasar a la fase 2, porque le sigue inquietando la evolución en algunas comarcas. Es, junto al de Castilla y León, el Ejecutivo regional más prudente.

Este lunes pasarán a la fase 2 provincias donde vive el 42% de la población española. Son Galicia, todas las de la cornisa cantábrica, Aragón, Navarra, los archipiélagos y buena parte de Andalucía. Málaga y Granada se quedan en la 1, porque Sanidad quiere que en cada fase se esté 15 días, pero esto es un criterio que se podría flexibilizar en las próximas semanas. Si fuese así, al pasar a la 3, prevista para el 8 de junio, Andalucía iría parejo.

Los 22 millones de españoles que pasan a la fase 2 podrán utilizar el interior de los bares y restaurantes, irán a la playa si su provincia es costera y ya comprarán en grandes superficies. Es posible que este sábado el Ministerio de Sanidad relaje las condiciones de este estadío.