Torra aparca las catalanas y Junqueras le reclama un calendario electoral

Son como el perro y el gato, mayormente en periodo -pesar de los pesares- preelectoral como el actual, inmersos en plena batalla contra la pandemia, una lucha que según Quim Torra (JxCAT) no deja lugar a ninguna otra, mientras que Oriol Junqueras (ERC) le reclama un calendario electoral para no estar a expensas del Supremo.

El presidente de la Generalitat ha dejado por escrito que no convocará de momento las elecciones autonómicas que anunció el 29 de enero, como le reclama su socio de gobierno, ERC, por la situación creada por la pandemia del coronavirus, "por responsabilidad y rigor", "por Catalunya y por la vida".

Torra publicó este domingo un artículo en La Vanguardia coincidiendo con el segundo aniversario de su toma de posición como president, un cargo, afirma, al que "no había aspirado nunca".

El jefe del Govern, que en enero anunció que convocaría elecciones una vez aprobado el presupuesto de la Generalitat, afirma en el artículo que "ahora tenemos que poner el país por delante de los partidos". "Por responsabilidad y rigor", subraya.

El presidente dice que es "consciente" de que "son precisamente estos dos últimos meses los que habrán causado la sacudida mayor en Cataluña, en Europa y en el mundo con la pandemia".

"Y es por eso que, más que nunca, hay que repensar bien el futuro para prepararlo con todo el talento y la excelencia de que seamos capaces como país. Lo tenemos que hacer sin dejar de pensar en el sufrimiento causado hoy y cada día por esta enfermedad", escribe.

Torra entiende que "ahora no es momento de abocar el país, las instituciones y los partidos a un proceso electoral que disolvería el Parlament y su capacidad legislativa y que convertiría aquello que tiene que ser el momento de la cooperación en una competición descarnada de interés de los partidos".

Argumenta, además, que "si no convocamos unas elecciones para poder aprobar un presupuesto, tampoco lo haremos ahora en medio de la emergencia sanitaria, económica y social mayor de los últimos tiempos".

Junqueras pide concreción

Sin embargo, Junqueras exige o "pactar escenarios y calendario" electoral para Cataluña, con el fin de evitar "prisas, improvisaciones y chantajes", tras advertir de que dejar en manos del Tribunal Supremo los próximos comicios "es una irresponsabilidad".

En una entrevista que contestó por escrito desde prisión al periódico Ara, Junqueras mantiene que los catalanes "no se merecen" unas elecciones impuestas por el Estado y recuerda que los gobiernos de coalición, como el de su partido con JxCat en la Generalitat, suelen conversar y "pactar" los escenarios electorales.

En ese sentido, el ex vicepresidente de la Generalitat opina que dejar la convocatoria electoral en manos del Tribunal Supremo –que en los próximos meses debe decidir si confirma la inhabilitación de Torra por los lazos amarillos– supone una "irresponsabilidad".

La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, replicó al líder de ERC que no procede ir a las urnas. "No es el momento de abordar un proceso electoral; por responsabilidad no lo podemos hacer", precisó, al tiempo que advertía de que quien tiene las competencias para disolver el Parlament y convocar elecciones catalanas es el presidente Torra.

"Y en estos momentos no tenemos otra opción sobre la mesa", concluyó Budó.