Verano 2020 en los aeropuertos: todas las claves para viajar con seguridad

¿Volar es seguro o corremos más riesgo de contagio del coronavirus? Desde finales de junio se puede volar, salir de España y también a turistas extranjeros ya que se abrieron las fronteras en Europa. Sin embargo, las medidas de higiene y distancia social, amén de controles de temperatura o un certificado sanitario en el que se afirme que no das positivo en coronavirus, los aeropuertos y los aviones no dejan de generar dudas sobre su seguridad.

El uso de mascarillas y geles es de obligado cumplimiento y los filtros del aire en los aviones parece que es seguro y más limpio que el terrestre, según los expertos, pero aun así hay quienes afirman lo contrario, ya que la cabina es un espacio cerrado, lo que facilitaría la propagación del virus.

Si vas a viajar en los próximos días te damos algunos consejos a seguir para prevenir contagios:

En el aeropuerto

Toma de temperatura, reducción del aforo en los vuelos, distancia de seguridad entre los pasajeros o rellenar un formulario con datos concretos importantes en caso de necesitar hacer un seguimiento, son algunas de las medidas que se están llevando a cabo en los aeropuertos para tratar de contener el virus y detectarlo a tiempo. También se han cerrado puertas de embarque y cintas para recoger las maletas.

La pandemia sanitaria "ha presentado nuevos desafíos de seguridad de la salud para los viajeros aéreos", asegura la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), que ha emitido -junto al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC)-, un Protocolo de Seguridad con las directrices a seguir "para garantizar la seguridad de la salud de los viajeros aéreos y el personal de aviación".

En la cabina

Aunque no hay una recomendación oficial para no viajar en avión, hay expertos sanitarios que limitarían su uso. "Hay que evitarlos, salvo en caso de necesidad; básicamente porque la cabina no deja de ser un espacio cerrado, que es donde se suele coger el virus", afirma Vicente Soriano, médico especialista en Enfermedades Infecciosas y Genética Clínica.

Para Soriano, la cabina de un avión es un espacio cerrado y eso "es un factor negativo porque es una causa que predispone al contagio. Los pasajeros que son sintomáticos se procura que no viajen, pero pueden mentir y hay que contar con ello" y añade que hay que tener en cuenta también el hecho de que "puede haber gente que venga de lugares que no han estado en confinamiento hacia lugares que sí lo han estado", o viceversa.

A pesar de esta opinión, Soriano asegura que llevando mascarilla y ventilando lo suficiente el avión, "las posibilidades de que uno adquiera por un vuelo la Covid son muy bajas".

Normas a seguir

EASA aconseja medidas a seguir por los pasajeros "en todo momento":

Mantener la higiene de las manos lavándoselas con agua y jabón o gel hidroalcohólico.

lavándoselas con agua y jabón o gel hidroalcohólico. Al estornudar o toser, cubrir la boca y nariz con un papel, toalla o el codo doblado.

con un papel, toalla o el codo doblado. Limitar el contacto directo con cualquier superficie del aeropuerto y del avión.

Realizar el chek-in online, si es posible, para reducir el contacto con el personal del aeropuerto y sus infraestructuras. Qué hay que evitar Al igual que hay normas a seguir, hay otras que es mejor evitar y así no poner en peligro al resto de pasajeros. Por eso, es imprescindible no acudir al aeropuerto en caso de presentar síntomas relacionados con la Covid-19. De ser detectados los síntomas por alguno de los trabajadores del aeropuerto, se le podrá denegar el viaje (las compañías aéreas reembolsan el vuelo si se informa de la sospecha de coronavirus con un certificado médico).

No lleves ningún acompañante al aeropuerto y si te llevan, debes saber que no pueden entrar en el aeropuerto. Se limita la entrada a los pasajeros con tarjeta de embarque.

Por último, en los servicios del aeropuerto que encuentres abiertos, la mayoría están cerrados, es mejor, siempre que se pueda, evitar los pagos en efectivo y usar una tarjeta bancaria.