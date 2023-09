Un vuelo Atlanta-Barcelona da media vuelta por la diarrea de un pasajero

El Airbus A350 de Delta Airlines, que salió el viernes desde Atlanta y con destino a Barcelona, dio media vuelta a causa de la diarrea de un pasajero.

Fuentes de la aerolínea han explicado que el propio piloto catalogó la situación como un "riesgo biológico", y habló con la torre de control para pedir permiso y regresar al aeropuerto de salida.

Al llegar a Atlanta de nuevo, varios trabajadores desinfectaron la aeronave durante horas.

A Delta Airlines Airbus A350 turned around back to Atlanta Friday night because of diarrhea throughout the airplane from a passenger and it's a biohazard.