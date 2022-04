Así es XE, la nueva variante de ómicron

BA, XD, XF...Podrían ser modelos de coches, pero no. Son variantes de covid que durante los últimos meses están poniendo en apuros a los científicos y sanitarios que llevan ya más de dos años luchando duramente para intentar frenar en la medida de sus posibilidades la pandemia mundial que estamos sufriendo.

Cuando la mayoría de los españoles estamos aún asimilando que a partir del próximo 20 de abril podremos entrar en la inmensa mayoría de lugares cerrados sin mascarilla y recuperar buena parte de la normalidad perdida en 2020, la Organización Mundial de la Salud sigue insistiendo en que esta batalla no ha terminado, ni mucho menos.

Los expertos calculan que aproximadamente cada 11 días aparecen nuevas variantes de coronavirus. Esto se debe, principalmente, a que no todas las personas reaccionan igual ante el virus y que este muta para subsistir a las vacunas y las defensas propias de cada individuo. Y hay una de esas variantes que parece preocupar bastante a las máximas autoridades sanitarias. No, no es la variante que está provocando los nuevos confinamientos en China, que es esa que se expandió por Europa y América a finales de 2021, casi indetectable a través de las pruebas PCR. Se trata de la XE, silenciosa, altamente contagiosa y con síntomas aún poco claros.

La variante XE surge del resultado de la combinación entre la variante original de ómicron (BA.1) y la ómicron silenciosa (BA.2), que tiene en alerta a China y su estricta filosofía de 'covid cero', y la OMS está seriamente preocupada porque sería un 10% más transmisible que la variante BA.2.

Detectada por primera vez en Reino Unido

La nueva variante de Covid-19 fue identificada por primera vez en Reino Unido el 19 de enero, según señala la OMS, y ya se ha extendido por otros países ante el notable descenso en el número de pruebas que se realizan y que antes permitía rastrear mucho mejor el movimiento del virus por el Mundo, algo de lo que se quejan los diferentes equipos de investigación. Es más, ya existen dos nuevas variantes, además de la XE. Se trata de las variantes XD y XF. Ambas combinaciones de la variante delta y de la variante ómicron. Sin embargo, su transmisión y contagio no preocupa tanto a los expertos como XE.

Fiebre, fatiga, mocos, dolor de garganta y de cabeza siguen siendo los síntomas más propios de esta variante, que puede detectarse a través de las pruebas rápidas de antígenos, pero con un alto margen de error.