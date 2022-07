¿Estuvo Zack Snyder detrás de la campaña de acoso que exigía el estreno del 'Snyder Cut'?

Zack Snyder ha sido uno de los grandes directores de cine de superhéroes y, en general, de las adaptaciones del cómic a la gran pantalla de las últimas décadas. '300', 'El hombre de acero', 'Batman vs. Superman: El amanecer de la Justicia', son algunos de sus títulos. También comenzó la que sería una de las grandes reuniones de los superhéroes de DC: 'Liga de la Justicia'. Posteriormente, y por motivo del fallecimiento de su hija, sería Josh Whedon quien terminaría el filme.

Los fans no estuvieron conformes y a través de una campaña en redes sociales se exigió a Warner Bros que publicara la versión terminada por Snyder, el 'Snyder Cut'. '#ReleaseTheSnyderCut' fue, en apariencia, un movimiento creado por los seguidores del director, que se dedicó a exigir la versión del director y que acosó a ejecutivos y otros creativos de la empresa, quienes llegaron a recibir amenazas de muerte. Sin embargo, una investigación realizada por la revista estadounidense Rolling Stone, afirma que el cineasta pudo estar detrás de este movimiento masivo.

Diversos informes confirmaron la presencia y participación de bots, o cuentas automatizadas, en la campaña y en el movimiento en redes que posteriormente exigía a Warner más películas del director ('#RestoreTheSnyderVerse'). Según la información publicada por Rolling Stone, al menos 13% de las cuentas participantes eran bots, que amplificaron las voces del resto de usuarios. Además, en el movimiento hubo tres figuras principales, una en Twitter, otra en Facebook y en Instagram, con suficientes seguidores e influencia como para ser líderes de opinión y que, supuestamente, lanzaron mensajes nocivos contra Ann Sarnoff, Directora Ejecutiva de Warner en ese momento.

Pero, ¿realmente Snyder estuvo detrás de todo?

Las malas reseñas de sus fans a películas que el estudio estrenó durante este período, como 'Godzilla vs. Kong' o 'Suicide Squad', hicieron que Snyder respondiera afirmando que él no tenía control sobre sus fans y que los fans que hacían esto eran una minoría del total de la gente que apoyaba el Snyder Cut. Sin embargo, según lo publicado en Rolling Stone, cuando Snyder pidió la eliminación de los nombres de dos productores de los créditos de su versión y, al no conseguirlo, aparentemente amenazó con destrozarles en redes sociales en una conversación con un ejecutivo.

No se puede saber con exactitud si Snyder tuvo un papel activo en el nacimiento de esta campaña de acoso y derribo. Por otra parte, las exigencias de los fans que pedían más películas de DC tampoco llegarán a ver la luz, puesto que el cineasta está centrado en sus proyectos con Netflix.