Cinco formas de acabar con las moscas en casa definitivamente

Las moscas suponen uno de los insectos más comunes y extendidos en todo el planeta. En casi todo el mundo se puede apreciar la presencia de este tipo de ser vivo, que se conocen principalmente por ser excesivamente molestos. No suelen causar problemas graves ya que como mucho, algunas pueden morder, pero sin causar dolencias al nivel de una avispa o un mosquito. Sin embargo, pueden ser portadoras de microorganismos y patógenos que pueden afectar a la salud de los humanos y el bienestar de los alimentos.

Se conoce que las moscas son capaces de transportar todo tipo de gérmenes, bacterias, virus y enfermedades que van recogiendo y propagando por todos los lugares donde viajan. Principalmente lo consiguen a través de su saliva y de sus patas, ya que se posan en todo tipo de lugares tales como basura, superficies poco higiénicas e, incluso, excrementos. Según un estudio publicado en la revista Scientific Reports, la mosca doméstica y el moscardón, dos de las especies más comunes de mosca, pueden albergar más de 300 bacterias distintas.

Precisamente con la llegada del verano y del calor la presencia de las moscas se hace más notable. Y es que el hábitat ideal para la mosca casera son los lugares con una temperatura y una humedad media, por lo que en invierno apenas se las ve. Durante los periodos fríos estas se suelen refugiar hasta la llegada de las temperaturas más altas, de ahí que proliferen en primavera y verano. A su vez, con la llegada del calor los alimentos que consumimos se pudren con mayor rapidez y aumenta la presencia de microorganismos, por eso a las moscas les resulta más sencillo conseguir comida, sobrevivir y, por tanto, reproducirse.

En este sentido, para acabar con las molestias que supone la presencia de este insecto y las enfermedades que transmite, existen diferentes productos químicos que contribuyen a ello, pero hay remedios caseros más económicos, efectivos y naturales.

Bolsa de agua

Se trata probablemente del remedio más conocido. Consiste en una bolsa de plástico transparente, llena de agua hasta la mitad y colgada del techo. Resulta extraño que este remedio consiga espantar a las moscas, pero la razón por la cual lo consigue es muy sencilla: cuando los rayos de sol pasan a través del agua que está dentro de la bolsa, este hace un prisma y descompone la luz en forma de arcoíris, algo que las moscas detestan. Este truco también se lleva a cabo en los árboles frutales, para que la mosca no pique los frutos y transmita todos los patógenos que porta.

Ajo o limón

EL siguiente método resulta bastante sencillo. Únicamente se necesita partir un limón a la mitad y pinchar en cada trozo una decena de clavos, no metálicos sino de olor. Una vez hecho esto, solamente habrá que dejarlos sobre la superficie del lugar donde se quieran eliminar las moscas para evitar su presencia. Lo ideal, para que tenga mayor efectividad, sería cambiar el limón por uno nuevo cada cierto tiempo, cada vez que se seque, ya que de esta forma no pierde tanto olor.

Por el olor que desprende también se encuentra el ajo como alimento útil para ahuyentar a las moscas. Colocar un ajo pelado en los lugares de entrada de las moscas hará que se espanten, ya que el olor les resultará desagradable.

Esencias y plantas aromáticas

Algunas plantas como la menta, la lavanda, la citronela, la albahaca, el romero o el eucalipto, así como los aceites aromáticos son también útiles para espantar a las moscas. Plantar alguna de estas cerca de casa o en macetas en las ventanas o colocar ambientadores naturales con estas esencias por la estancia ayudará a que se reduzca la presencia de estos insectos.

Vinagre de manzana

Su uso no es muy popular, debido a que el olor que desprende no es muy agradable para el olfato humano, pero, por el contrario, si para las moscas. Para fabricar fácilmente una trampa con este ingrediente basta con cortar la parte superior de una botella de plástico, poner unos tres o cuatro dedos de vinagre de manzana dentro y luego colocar el cuello de la botella hacia abajo, simulando un embudo. Una vez preparado, solamente habrá que colocarlo donde más presencia de moscas haya e irán directas hacia el vinagre. Si no se dispone de vinagre de manzana se pueden utilizar otros alimentos, como el plátano, las golosinas o restos de refrescos azucarados.

Vodka

El olor de esta bebida alcohólica resulta muy desagradable para las moscas, lo que provocará que estos insectos se alejen de forma instantánea. El modo de usar este líquido consiste en ponerse un poco de vodka en ciertas partes del cuerpo, como las muñecas y los tobillos, para que las moscas no se acerquen.