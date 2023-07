Seis heridos al derrumbarse una grúa en el centro de Nueva York

Seis personas resultaron heridas leves al derrumbarse una grúa desde la altura de un piso 45 en el centro de Nueva York, informó un responsable del cuerpo de bomberos en el lugar de los hechos.

Los vídeos grabados por ciudadanos en la calle 41, en el barrio de Hudson Yards, muy cerca del Madison Square Garden, muestran un incendio en lo alto de una grúa, que en un momento dado se parte en dos y toda la parte superior cae a la calle con gran estrépito.

El bloque de 16 toneladas que suele estabilizar el punto de giro de la grúa cayó al suelo desde una altura equivalente a 45 pisos, dijo la fuente.

[News] 6 injured when NYC crane collapses into building after catching fire near Manhattan’s Hudson Yards Video shows the aftermath following the collapse. A crane operator was in the cabin working on lifting 16 tons of concrete at 550 Tenth Ave. when a fire erupted in the… pic.twitter.com/xdvwqb9h9f