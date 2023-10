Acertijo visual: ¿Puedes encontrar al panda entre los elefantes en 10 segundos?

Nuevo reto viral. En esta ocasión presentamos una imagen repleta de elefantes de diferentes colores dispuestos a lo largo y ancho del espacio que ocupa el documento. El reto será encontrar a un oso panda en 10 segundos. Si has podido resolverlo, ¡enhorabuena!, formas parte de las mentes más despiertas. ¿No tuviste éxito en tu afrenta?. No pasa nada, no te preocupes. Vuelve a mirarla, imagínate a un oso panda, sus colores y su forma. Seguro que ahora sí que has podido conseguir verlo. Como consejo, puedes hacer un barrido de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y siempre de arriba a abajo y posteriormente de abajo a arriba.

¿Aún no? No pasa nada, no era fácil de encontrar. Ofrecemos la solución. No sigas leyendo si lo quieres encontrar por ti mismo.

Solución: Se encuentra en el lado derecho de la imagen aproximadamente en la mitad de la misma. Tiene forma redondeada, orejas redondas y negras y su hocico no es una trompa como en el resto.

