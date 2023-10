Prueba de agudeza visual: ¿Puedes encontrar a las tres personas diferentes?

Tenemos nuevo reto visual, nueva prueba para demostrar cuán audaz eres y cuál es el grado de agudeza visual. En esta ocasión damos 30 segundos para encontrar tres caritas disonantes entre la marabunta de gente. La prueba consiste en encontrar en la misma línea, y con respecto a sus semejantes, cuáles son los que no son iguales al resto. A continuación está la fotografía completa. ¡A intentarlo!:

¿No lo has conseguido? No te preocupes. Te damos alguna pista: Hay que encontrar una cara triste y dos caras que están en el sentido contrario al que se encuentran el resto de sus semejantes en la imagen. ¿Ya? ¿No? No hay problema a continuación ponemos la imagen solucionada. Alerta Spoiler: Si quieres seguir buscando no mires a continuación. De lo contrario, ¡adelante!.

