El ADN de Adolf Hitler confirma que sufría trastornos sexuales

Un nuevo estudio genético sobre Adolf Hitler arroja sorprendentes sobre el dictador nazi, que sufría el síndrome de Kallmann, una patología que interfiere en el desarrollo de la pubertad y puede provocar anomalías en los genitales.

En el documental británico Hitler's DNA: Blueprint of a Dictator, emitido por Channel 4, los investigadores reconstruyen el perfil genético a partir de una muestra de tela manchada de sangre, extraída del sofá donde Hitler se suicidó en 1945.

El análisis indica que el líder del Tercer Reich habría tenido dificultades en su vida sexual, que en algunos casos, puede asociarse con micropene. Además, un examen médico de 1923 ya confirmó que tenía un testículo no descendido, lo que da verosimilitud a rumores históricos sobre su anatomía.

El estudio desmonta por otro lado la teoría de que Hitler tuviera ascendencia judía, pero revela que presentaba genes vinculados a autismo, esquizofrenia y trastorno bipolar, aunque los expertos advierten que no es posible diagnosticarlo a la postre. Los historiadores sugieren que estas características podrían explicar su dedicación absoluta a la política, en contraste con otros altos cargos nazis que mantenían vida familiar o relaciones personales.

"Él mismo se hubiera enviado a la cámara de gas"

La genetista principal del proyecto, Turi King, deja una contundente reflexión sobre el dictador: "Si hubiera mirado sus propios resultados genéticos, casi seguro que se habría enviado a sí mismo a las cámaras de gas". King, conocida por identificar los restos del rey Ricardo III, admitió que dudó antes de participar, pero defendió la necesidad de hacerlo con rigor: "Si no lo hacemos nosotros, alguien lo hará sin el mismo cuidado".