La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) informa de la retirada del complemento alimenticio VIGRX PLUS por presencia de sildenafilo, sustancia no autorizada que puede producir reacciones adversas de diversa gravedad. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de República Checa, relativa a la presencia de sildenafilo en el complemento alimenticio VigRX Plus Male Virility Supplement, fabricado en Estados Unidos, que puede producir reacciones adversas de diversa gravedad.

La sustancia activa no declarada en el etiquetado en este complemento alimenticio puede tener efectos farmacológicos y puede suponer riesgos para la salud de las personas que los consumen.

El producto afectado es el siguiente:

VigRX Plus Male Virility Supplement

El lote afectado es el 011198 y la fecha de consumo preferente el 31/10/2020, aunque no es descartable que otros lotes puedan estar también afectados.

El producto, fabricado en Estados Unidos, ha sido distribuido desde esta página web.

Esta información ha sido trasladada por la AESAN a todas las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.