El aplaudido discurso de Ester Expósito: "Pido que dejemos de estudiar con lupa y de cuestionar a las mujeres"

En la noche del lunes, Madrid se vistió de gala para celebrar los premios Bazaar Women of the Year 2024, un evento que celebra el talento, la determinación y el liderazgo femenino. Entre las personalidades destacadas de la noche estuvieron artistas de la talla de Aitana y Ester Expósito. La actriz de 24 años fue galardonada con el premio New Generation, en reconocimiento a su influencia en la nueva ola de talentos y su impacto en la industria audiovisual.

Al recoger el premio, Expósito pronunció un discurso que rápidamente se volvió viral. Aprovechó la ocasión para lanzar una crítica contundente sobre las múltiples formas de violencia de género que persisten en la sociedad y cómo estas se han intensificado en las redes sociales. “Es mi cara, y hago lo que quiero con ella”, sentenció en un momento clave de su intervención, en respuesta a los constantes rumores y críticas recientes infundadas sobre su apariencia física. Expósito denunció el acoso en redes sociales y pidió una reflexión colectiva para acabar con el juicio público sobre el aspecto de las mujeres, una práctica que calificó como “violencia psicológica”.

“El otro día estuve reflexionando sobre todas las formas tan distintas de violencia que recibimos las mujeres y me di cuenta de lo normalizado que está que alguien se esconda detrás de una pantalla para criticar el cuerpo de una mujer”, expresó. “Hoy quiero ser yo la que señale a esas personas y les diga que lo que hacen no está bien. No se opina y menos públicamente sobre el físico de otra persona”.

Ester Expósito, tajante con las críticas

La joven actriz estuvo recientemente en el programa La Revuelta, de David Broncano. Expósito fue objeto de críticas por el aspecto de su rostro, el cual se veía diferente a hace unos años. Las redes sociales se llenaron de comentarios, a los cuales la propia actriz ha respondido.

"Llevo leyendo que me he realizado como 50 cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años. Y me pregunto cuánto tiempo más voy a tener que seguir leyéndolo. Lo último ha sido la semana pasada. Al parecer me he rellenado la cara con bótox. Que si así fuera, estarían todo en mi derecho y ningún desconocido tiene que venir a pedirme nada porque no le he preguntado y porque es mi cara y para eso hago lo que quiero con ella. Pero resulta que no, que he subido un poco de peso y ya está, porque lo creáis o no, las mujeres al igual que los hombres, también cambiamos".

A ello, añadió: "Pido que dejemos de estudiar con lupa y de cuestionar tan exhaustivamente sobre todo a las mujeres porque nunca sabes por lo que puede estar pasando una persona, ni los motivos que le han podido ocasionar un supuesto cambio físico".

Durante su discurso, Expósito también hizo un llamamiento a los medios de comunicación, pidiéndoles que dejen de contribuir a la propagación de rumores sobre la apariencia física de las celebridades, y recordó el impacto psicológico que estos comentarios pueden generar. “Sería increíble que determinados medios de comunicación dejaran de dar voz a estos bulos para conseguir el clic fácil. Haríais mucho bien”, concluyó la actriz.

Desde sus inicios en la serie Élite de Netflix, Ester Expósito ha sido una de las actrices jóvenes más queridas de España, consolidándose con papeles en producciones aclamadas como Veneno y Alguien tiene que morir. Actualmente, protagoniza la serie Bandidos, una producción que reafirma su versatilidad y compromiso como actriz. La joven madrileña también ha incursionado en el cine, con su esperada película El Llanto, que se estrenará el próximo 25 de octubre, en la que vuelve a demostrar su capacidad para abordar personajes complejos y emocionalmente intensos.

Ester Expósito se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones no solo por su talento, sino también por su valentía para denunciar problemas de fondo. La respuesta a su discurso en la gala no tardó en hacerse sentir: las redes se inundaron de elogios, aplaudiendo la honestidad.