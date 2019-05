La araña violinista, (Loxosceles laeta), también llamada araña de rincón, ha provocado el ingreso en un hospital de Elda, en Alicante, de un hombre que sufrió su mordedura. El hombre fue picado por el arácnido y se ha llevado 10 días por los fuertes efectos del veneno arácnido.

La araña violinista se reconoce fácilmente porque en la parte alta de su cuerpo tiene una marca de color café que es similar al violín, instrumento de cuerda que le da nombre.

¿Cómo es la araña violinista?

La araña violinista tiene ocho patas delgadas anexas a la parte superior de su cuerpo. Cuenta con un tamaño que normalmente es de 1,25 centímetros. Su color: marrón, negra, parda, rojiza-verdosa o ceniza. Su morfología: gruesa y pilosa y experta en la mimetización en zonas terrosas.

¿De dónde proviene, es peligrosa?

La araña violinista proviene de América del Sur, aunque ya está perfectamente aclimatada en nuestro país. Suele guarecerse en grietas, huecos y rincones de difícil acceso.

La violinista es una araña peligrosa porque su veneno podría ser mortal en función de cada individuo. Su veneno disuelve los tejidos y causa la muerte celular, pudiendo ser 15 veces más tóxico que el de una cobra, además de tener un gran poder de penetración en el hígado y las vías biliares.

Es venenosa, sí. No obstante, no es habitual que pique e inocule su veneno, ya que no se trata de una araña agresiva y atacará si se ve acorralada y siente presión en su cuerpo. Sus picaduras menores no tienen por qué provocar necrosis, aunque una pequeña parte ocasiona lesiones severas, como ha podido ocurrir en el caso del hombre hospitalizado en Elda.

Cuando se ve acorralada y es sorprendida en su escondite reacciona con mucha rapidez y puede correr velozmente en busca de refugio, y tratando de huir por diminutas rendijas e incluso saltando hasta 10 centímetros de altura.

¿Nocturna o diurna?

La araña violinista sale sobre todo de noche, siendo el verano y las noches calurosas, no olvidemos que proviene de climas tropicales, cuando más actividad registra. Durante el día se esconde en lugares oscuros y polvorientos. Las librerías, cuadros, grietas, y en general lugares apartados y recónditos son sus lugares favoritos.

La araña violinista deja rastro: muda de exoesqueleto hasta tres veces en su vida, por lo que, a modo de culebra o serpiente, deja detrás rastro de su muda. Atentos a este rastro para saber si convives con arañas violinistas.