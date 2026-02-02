El presunto asesino de Pontevedra se quita la vida acorralado por la Guardia Civil tras matar a su ex pareja

Horas después de asesinar presuntamente a su ex pareja en la localidad gallega de Mos y darse a la fuga, el agresor, de 57 años se ha suicidado en una vivienda de O Porriño al verse acorralado por la Guardia Civil. El cuerpo habría tratado sin éxito de negociar su entrega pacífica antes de acceder al inmueble y confirmar su muerte. Fuentes del instituto armado han confirmado que los agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) irrumpieron en el inmueble pasadas las 21:30 horas. Pese a los intentos de negociación para que se entregase pacíficamente, el hombre, que portaba un arma blanca, se autolesionó hasta la muerte antes de que pudieran detenerlo.

La hermana de la víctima descubrió el crimen

Los hechos se desencadenaron al mediodía del domingo en Mos. Fue la hermana de la víctima, María Belén (52 años), quien dio la voz de alarma sobre las 13:30 horas. Ambas residían en el mismo inmueble, aunque en plantas diferentes. Al escuchar ruidos extraños, la hermana bajó a la vivienda y se encontró con la escena: el cuerpo sin vida de María Belén y el presunto agresor huyendo del lugar en su vehículo. Según fuentes de la investigación, la pareja había roto su relación hace apenas unas semanas, aunque seguían manteniendo contacto. No constaban denuncias previas ni la víctima formaba parte del sistema de protección VioGén.

Sexta víctima de 2026

La Delegación del Gobierno en Galicia ha confirmado oficialmente la naturaleza machista del crimen, lo que convierte a María Belén en la primera víctima mortal en Galicia este año y la sexta en toda España en 2026. Desde que comenzaron los registros oficiales en 2003, la violencia de género se ha cobrado la vida de 1.348 mujeres. El Ayuntamiento de Mos ha decretado el luto oficial. La alcaldesa, Nidia Arévalo, ha expresado la "consternación" de todo el municipio, donde ya se ha guardado un minuto de silencio en apoyo a la familia.

016: ATENCIÓN A VÍCTIMAS El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista las 24 horas en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debe borrarse del registro de llamadas. También se puede contactar por correo (016-online@igualdad.gob.es) y WhatsApp (600 000 016).