Los ataúdes de 'El juego del calamar' crean tendencia en el sector funerario

El día a día no deja de ser una sorpresa. Desde que la serie de Netflix El juego del calamar arrasara con los registros de visionado en la plataforma, las noticias relacionadas (casi todas curiosas o polémicas) no dan tregua. Desde la preocupación en los colegios por el acceso de los niños a la producción coreana, hasta el uso de la imagen para promocionar una fiesta de Halloween. Los efectos de El juego del calamar también son visibles en las tiendas de disfraces, que, en vísperas de Halloween, viven una de las épocas de mayores ventas tras año y, como no, los disfraces, caretas y el chándal verde que se usa en la serie están agotados.

El último de los sectores que ha visto filón en la serie ha sido el funerario. La decimosexta edición de Funermostra, la Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios de Valencia, ha abierto sus puertas con las últimas novedades del sector, marcadas por la innovación y la sostenibilidad pero también con guiños a tendencias actuales, como la serie El juego del calamar.

Los ataúdes que se pueden ver en esa producción de la plataforma Netflix, uno de los fenómenos audiovisuales del año, tienen también su hueco desde este miércoles en Feria Valencia y sus característicos lazos rosas destacan en el expositor de la firma valenciana Arcae.

Según la organización del certamen profesional que se celebra hasta el viernes, también se muestran otras curiosas novedades, como la recreación del sarcófago de Tutankamon (también de Arcae) o unas urnas hechas íntegramente de posos de café, de la cooperativa Ecoinvéntame.

La inauguración oficial ha estado encabezada por el concejal de Cementerios del Ayuntamiento de València, Alejandro Ramón, que ha estado acompañado de otras autoridades e instituciones sectoriales.

Más de 10.000 metros cuadrados y cerca de un centenar de expositores entre empresas, marcas e instituciones han presentado sus productos y soluciones innovadoras al sector, según la organización, tras dos ejercicios muy difíciles, marcados por la pandemia.

"Estamos satisfechos con la afluencia de profesionales del sector, que han venido a ver el escenario del cambio", ha asegurado el presidente de Funermostra, José Vicente Aparicio, que ha explicado que se han cumplido los objetivos principales: mostrar alternativas más verdes y sostenibles "esenciales ante la crisis medioambiental", ser más diversos y aprender de la experiencia vivida "ante una situación tan extrema como ha sido la covid".

Funermostra ha creado un pequeño lago para "mostrar que es posible tener una opción más verde en los cementerios". En este espacio, una artesana construía ‘in situ’ urnas en forma de piedra para depositar las cenizas al pie del estanque.

También se ha celebrado una mesa redonda en la que se han presentado alternativas a la inhumación y a la cremación: la hidrólisis alcalina, que consiste en disolver en un tanque los restos mortales, o la criomación, que consiste en congelarlos; ambas opciones son más ecológicas pero todavía no están reguladas en España, remarcan desde la organización del certamen.