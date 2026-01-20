Un bombero explica cómo actuar ante un accidente ferroviario como el de Adamuz: "Un error puede empeorar la situación"

Tras el grave accidente ferroviario registrado este domingo en Adamuz (Córdoba), que ha dejado 41 víctimas mortales y más de 120 heridos, el país entero permanece sumido en la consternación. Imágenes difíciles de asimilar, relatos de los supervivientes y el dolor de las familias vuelven a recordarnos lo imprevisible que es la vida. Nadie está realmente preparado para enfrentar una situación así y menos aún cuando sucede en un trayecto cotidiano.

En medio de este impacto emocional, Rubén Torres Martín, bombero, ha querido aportar algo de claridad y servicio público, compartiendo en sus redes sociales un vídeo donde explica cómo actuar en un siniestro de esta magnitud. Con su mensaje, ofrece una serie de pautas básicas que pueden marcar la diferencia en los primeros minutos, cuando el miedo y el desconcierto lo invaden todo.

Un bombero explica qué hacer en un accidente ferroviario

"Sé que parece obvio, pero es muy importante, antes que nada, mantener la calma", comienza a explicar el bombero. "Si no, puede ser que te pierdas, te des golpes e incluso pases por alto cosas muy importantes. Así que primero, unas respiraciones y mantén la calma".

En el supuesto de que el accidente todavía esté en curso, "agárrate a lo que puedas y protege tu cuerpo", prosigue. "Pon tus piernas a la altura del pecho y protege tus órganos vitales. Una vez que el tren haya parado, evalúa tu cuerpo y el entorno". Es en ese momento cuando hay que llamar al 112 o pulsar los botones de emergencia del vagón. "Diles qué ha pasado, dónde estás y cuántos heridos puede haber".

"Ahora, si puedes, sal; pero solo si es seguro", añade Rubén Torres. Para ello, "fíjate si hay cables, humo o incluso que pueda venir otro tren. Utiliza las salidas de emergencias". Lo primero es valorar el estado personal para poder ayudar así a otras personas.

Pautas y precauciones al ayudar a las víctimas

"Ayuda a otras personas, solo si puedes", aclara el bombero. Además, para que sea eficaz, hay que tener en cuenta pautas muy precisas como la de no mover a nadie que esté muy grave, "excepto que haya riesgo de fuego o humo". Otra forma de colaborar es "coordinar la situación o calmar a la gente"; algo clave durante los primeros instantes de confusión.

"Si te ves capaz, haz primeros auxilios, como podría ser ejercer presión directa sobre el sangrado o la inmovilización de fracturas, ya sea con ropa, cinturones o lo que tengas al rededor", explica. Asimismo, "es muy importante verificar si respira. Para eso tenemos maniobras como frente-mentón, levantamos y observamos si respira. En el caso de que no respire, empezamos la maniobra RCP".

Finalmente, "una vez evacuadas y rescatadas todas las posibles víctimas, sal del tren". Eso sí, "vigila al salir porque puede haber cables o terrenos inestables; y aléjate lo suficiente del tren". Cuando lleguen los servicios de emergencias, será necesario explicar la situación. "Tendrás que decirles qué viste, cuántos heridos hay y dónde están. Recuerda, lo primero es la autoprotección; y, sobre todo, mantener la calma", concluye Rubén Torres.