Aokigahara: escalofríos, terror y muerte en el bosque de los suicidios japonés

Hay una palabra en Japón, que hace referencia a un frondoso, silencioso y cerrado bosque, que con tan solo mencionarla produce terror, respeto y miedo en el país nipón: Aokigahara. Aokigahara, bosque conocido como Mar de árboles por su espesura y verdor parece llamar a perderse en su interior... a perderse o algo peor: acabar con tu propia vida.

Tras el Golden Gate de San Francisco, que ocupa el primer lugar del mundo en el que más ciudadanos se quitan la vida del mundo, Aokigahara es el segundo lugar del planeta en el que más gente decide suicidarse al año, con hasta hace bien poco una escalofriante cifra de entre 50 y 100 suicidios por año.

El Aokigahara es un bosque de 35 kilómetros cuadrados que se sitúa en la parte noroeste del monte Fuji entre Yamanashi y Shizuoka, en una zona que está a unos 100 kilómetros al oeste de Tokio.

Sobre este precioso bosque de pinos y otras especies autóctonas japonesas existen escritos milenarios en los que se habla de esta localización verde paradisíaca como el "bosque maldito".

Medidas antisuicidio

El elevado número de suicidios registrados en el bosque japonés llevó al Gobierno a tomar la decisión de instalar señales por todo el perímetro del bosque, en el que en varios idiomas trata de persuadir para que no se suiciden con mensajes esperanzadores: "Tu vida es un hermoso regalo de tus padres. Por favor piensa en tus padres, hermanos e hijos. No te lo guardes. Habla de tus problemas'" o "No sufras solo, antes, contacta con alguien". Junto a estos mensajes un número de teléfono institucional al que llamar por teléfono.

El Ejecutivo nipón ha tomado otra decisión para el bosque: clausurar varias partes para que no se pueda parar, y permitir el turismo al bosque tan solo por zonas acotadas y dictaminadas por el Gobierno que están siempre vigiladas. Con todas esta medidas los suicidios han disminuido pero no todo lo que se esperaba. Japón se niega además a dar una cifra de muertos oficial por lo que no existe una estimación realista de los suicidios actuales.

En este mar de árboles que han nacido sobre una formación de lava y en la que las cuevas son múltiples y sencillas de encontrar, es muy fácil perderse y por ello se pueden ver cientos y cientos de cintas de colores atadas a los árboles para facilitar el regreso de quienes se adentren en el bosque con intenciones suicidas, pero arrepentidos en el último momento.

Cada cierto tiempo conservadores del parque se adentran en el bosque en busca de posibles cadáveres de suicidas y sus familiares recuerdan la pérdida de su familiar con enseres, fotos y recuerdos de su familiar muerto.

El origen

¿Y por qué este bosque se ha convertido en un imán para suicidas? Pues en primer lugar, aunque como comentábamos líneas arriba siempre ha sido considerado un bosque maldito, empezó a convertirse en una zona de suicidios más masificadas al tomar como referencia el cuento Kuroi Jukai (El negro mar de árboles) de Seicho Matsumoto de 1960, que trata sobre una pareja de enamorados quitándose la vida en este lugar.

Por otro lado también hay una corriente que indica que también se deriva de la práctica decimonónica del Ubasute, consistente en abandonar en los bosques a los ancianos y niños en épocas de pobreza, sequía y hambruna. Este bosque era uno de los elegidos para la práctica.

Por último, el Manual completo de suicidio (publicado en 1993 y totalmente prohibido en Japón), fue un éxito de ventas en el país y recomendaba un bosque con las características de Aokigahara como el lugar "perfecto para morir".

'The Forest'

En 2016 se estrenó la película de terror sobrenatural estadounidense The Forest ambientada en Aokigahara. Dirigida por Jason Zada y escrita por Ben Ketai , Nick Antosca y Sarah Cornwell e interpretada por Natalie Dormer , Taylor Kinney , Yukiyoshi Ozawa y Eoin Macken.

En el filme una estadounidense se desplaza a Japón para buscar a su hermana gemela en el bosque, después de que las autoridades niponas la llamen para decirle que creen que se ha podido adentrar en Aokigahara para quitarse la vida. La joven iniciará un viaje terrible por el bosque que la llevará a un destino no más agradable. Se puede ver en Amazon Prime Video.