Así están cambiando los viajes en familia: más personalizados y menos turismo de masas

Viajar en familia sigue siendo una de las experiencias más deseadas, pero también es una de las más difíciles de organizar. A las puertas de una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), el turismo familiar vuelve a situarse en el centro del debate, marcado por un profundo cambio de prioridades: menos prisas, menos turismo de masas y más viajes pensados con el fin de adaptarse al ritmo real de padres e hijos.

En este sentido, frente a los circuitos cerrados y las propuestas estandarizadas, crece el interés hacia nuevas fórmulas que garantizan la tranquilidad, la flexibilidad y las experiencias auténticas. Así surgen iniciativas como la de Evaneos Family, que ofrece viajes diseñados a medida. Para ello, cuenta con el acompañamiento de expertos locales en el lugar de destino.

Viajar en familia con todas las garantías

Viajar con niños puede convertirse en una auténtica aventura; y, aunque esto suele ser positivo, también es probable que el estrés aparezca de vez en cuando. Lo más complicado es la organización, ya que implica encontrar el alojamiento adecuado y actividades para las diferentes edades. Además, la gestión de los tiempos y de los imprevistos tiende a complicarse durante el propio trayecto.

Según las conclusiones de una encuesta realizada por Evaneos, el 80% asegura que viajar en familia es una de las alternativas "más deseables". Sin embargo, la mayoría confiesa que también "puede ser muy estresante". De acuerdo con la plataforma, "esto es especialmente así si hablamos de familias monoparentales y reconstituidas: 3 de cada 10 manifiesta una sensación de estrés y cansancio al finalizar el viaje, relacionada en gran medida con el exceso de actividades".

Viajes personalizados en familia: una apuesta en auge

En la misma línea, el motor de búsqueda global, Skyscanner, corrobora el hecho de que "los viajes multigeneracionales están en auge". Esto afecta especialmente al hecho de viajar con adolescentes e incluso con nuestros hijos de la generación Z o milenial. "Las ganas de fortalecer lazos y de alejarse de la rutina diaria y las distracciones del mundo digital hacen que los viajes en familia estén ganando terreno, aunque los destinos sean más cerca de casa", explica Lee Chambers, psicólogo de viajes y fundador de Essentialise.

Sobre este asunto, es clave la aportación realizada por la encuesta de Evaneos: "El 85% de las familias españolas valora las experiencias personalizadas que no están al alcance del público general". Es decir, se está dejando de lado el turismo de masas para asistir a la llegada de una nueva tendencia: un turismo más consciente y significativo. Por ello, encontrar el punto perfecto que se adapte a las necesidades reales de la familia es fundamental, teniendo en cuenta el número de miembros, sus edades e intereses personales.

Los hijos tienen un papel determinante en las decisiones de viaje

De acuerdo con los datos de Skyscanner, relativos a 2025, las reservas de hoteles realizadas con el filtro 'Familias' han vivido un aumento interanual del 66% en todo el mundo. Ahora bien, los patrones están cambiando. Según se desprende del XII Estudio de Turismo Familiar 2024, elaborado por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) el 49% de los padres asegura que sus hijos tienen un papel determinante en las decisiones de viaje, sobre todo de cara a las vacaciones de verano. Esta tendencia refuerza importancia de los destinos con actividades para ellos, como parques temáticos o programas educativos interactivos.

El destino preferido de las familias sigue siendo el de sol y playa (59%), aunque han bajado un poco en favor de los destinos de montaña, que eligen el 14% de las familias, y los urbanos, 13,4%, los dos que más crecen. Crece el gusto por el turismo de naturaleza (15,8%) y el cultural (13%), que se sitúan como el segundo y tercer tipo de turismo que elegen las familias.